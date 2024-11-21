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邱臣遠挨批不知下屬出缺勤 竹市指有依規定請假

中央社／ 新竹市21日電
竹市代理市長邱臣遠。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影
竹市代理市長邱臣遠。聯合報系資料照／記者黃羿馨攝影

民進黨竹市議員楊玲宜今天指出，竹市代理市長邱臣遠不知身兼竹市工策會主委，也不知工策會副總幹事田政弘請假情況，竹市府像盤散沙。竹市府表示，田政弘依規定請假至22日。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，楊玲宜表示，田政弘上個月因涉洩密罪遭約談，交保後就沒到市府上班，詢問邱臣遠是否知道田政弘的請假期間為何。邱臣遠答詢指出，不清楚日期，但有依相關規定請假。

楊玲宜進一步詢問，「工策會的主任委員是誰」。對此，邱臣遠未答覆。

「工策會的主任委員就是市長」，楊玲宜指出，工策會的經費來源為產業發展處，邱臣遠不知工策會主委就是市長，也不清楚田政弘的差勤狀況，難怪至今仍無法領導所有局處，整個市府像一盤散沙。

楊玲宜接著詢問，「誰可以回答我，田政弘的差勤狀況」。

邱臣遠指示由新竹市產發處長許智堡回應。許智堡答詢指出，田政弘在幾週前起依工策會的差勤管考規定請假，預計請假至22日。

新竹市工策會副總幹事、借調市長室秘書的田政弘上個月遭廉政署約談，新竹地檢署隔日透過文字指出，田姓被告涉洩密等案件，經檢察官漏夜偵訊後以新台幣5萬元交保。

新竹 楊玲宜 邱臣遠

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