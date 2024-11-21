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苗栗壢西坪「農村體感藝術季」開跑 體驗舌尖上的壢西坪

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
苗栗卓蘭鎮壢西坪休閒農業區展出「2024農村體感藝術季」，展出時間到12月31日。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供
苗栗卓蘭鎮壢西坪休閒農業區展出「2024農村體感藝術季」，展出時間到12月31日。圖／農業部農村發展及水土保持署台中分署提供

苗栗卓蘭鎮壢西坪休閒農業區展出「2024農村體感藝術季」，展出時間到12月31日，推出以苗栗食材為主題「舌尖上的壢西坪」特色菜單，藉由藝術季活動帶動農村旅遊新風氣，透過不一樣的農村體驗與藝術創作。

農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋表示，台中分署透過農村產業連結地景藝術，串聯當地青農與藝術家一起營造農村體感藝術聚落，第5年的藝術季現在已經開展，今年結合在地業者-沐嵐私廚，特別推出以苗栗食材為主題「舌尖上的壢西坪」特色菜單，期望藉由藝術季活動帶動農村旅遊新風氣，透過不一樣的農村體驗與藝術創作，打造樂活舒壓的農村體驗旅程。

今年裝置藝術作品，在寨酌然-野奢庄園的入口處，余燈銓、潘守誠、徐嘉駿共同創作的「加冕」，金牌農村是國家給予西坪社區的加冕，也要給自己一個勉勵。

運用外觀向皇冠的多肉植物造型，結合肋骨牡丹為概念設計，引喻勤奮工作的人們，努力的辛勞終有所成，同時透過在地藝術家潘守誠，連結豐田國小退休教師徐嘉駿，他興趣種植多肉植物，合作創造一個多肉植物意象空間。

第二件作品「喜相逢」，在地素人挖土機藝術家-賀大匠所創作，牛和象都是土地守護者的象徵，透過不同國情文化表述，彼此歌頌自然的豐饒。

今年由賴科佑主廚規劃，五感中的味覺感受體驗，他從事餐飲行業23年，熟悉中式與日式料理，他近年回到卓蘭「寨酌然-野奢庄園」擔任主廚，園區裡擁有許多美奐景色，加上菜單理念是找尋大苗栗地區的特色食材融合一起，設計「舌尖上的壢西坪」特色菜單，藉由苗栗地區農村社區內的豐富蔬果食材，以料理烹飪方式呈現給遊客，傳達出苗栗的農村泥土獨特風味。

多肉植物 藝術家 食材

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