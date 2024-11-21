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禁伐補償讓原民汙名化？鍾東錦：非常敬佩高金據理力爭

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議會今天的總質詢，包括議員劉美蘭、楊文昌都是原住民，縣長鍾東錦也穿上原民服飾表達對議員的尊重。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議會今天的總質詢，包括議員劉美蘭、楊文昌都是原住民，縣長鍾東錦也穿上原民服飾表達對議員的尊重。記者胡蓬生／攝影

國家總預算案先前因原住民保留地禁伐補償條例「卡關」，後來才解決，苗栗縣議員楊文昌認為補償案爭議已讓原住民被汙名化，希望了解縣府看法；縣長鍾東錦答詢時強調此案他先前就認為一定會過，對立委高金素梅據理力爭、堅持到底的作法非常敬佩。

楊文昌指出，原住民保留地配合國家政策禁伐，每公頃補助6萬元，但中央預算只編列4萬元，不足部分想以專款專用的原住民族綜合發展基金來勻支，作法不合規定因此才被卡關，無法付委，後來改以追加減預算補足差額才「解套」。

他強調，森林是大自然減碳的重要力量，尤其是相思樹，每棵一生可減碳高達300多噸，原住民配合政策禁伐受到經濟損失，保留地使用開發也受限，中央給予補償合情合理，但因預算編列爭議，讓許多人誤解並汙名化原住民，十分不公平，問題出在政府的「態度」。

鍾東錦表示，中央編6萬元補償原住民禁伐損失，他都覺得還不夠，立院審查過程，難免 會出現衝突、妥協，也有面子、理子之爭，讓過程變得戲劇化，對於高金委員據理力爭、堅持到底的作法，他非常敬佩。

鍾東錦說，他一直認為這項預算案爭議一定會解決，政治就是如此，過程戲劇化在所難免，只是差別在「精彩」或變成「歹戲拖棚」； 除了禁伐，他認為特定農業區只能栽種水稻，收益不足，也應增加補償。

上午的議會總質詢，包括議員劉美蘭、楊文昌都是原住民，鍾東錦也穿上原民服飾表達對議員的尊重。

苗栗縣議員楊文昌認為禁伐補償案爭議已讓原住民被汙名化，希望了解縣府看法。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員楊文昌認為禁伐補償案爭議已讓原住民被汙名化，希望了解縣府看法。記者胡蓬生／攝影

原住民 議員 鍾東錦

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