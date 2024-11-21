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影／新埔鎮多古蹟與歷史建築卻沒運用 呂宛庭呼籲要活化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣議員呂宛庭（中）在質詢中也提及，寶石橋只有兩線道，此條路是民眾前往竹科上班的重要路段，然因路幅不夠寬，導致常常塞車，希望縣府能加速建設。記者郭政芬／攝影
縣議員呂宛庭（中）在質詢中也提及，寶石橋只有兩線道，此條路是民眾前往竹科上班的重要路段，然因路幅不夠寬，導致常常塞車，希望縣府能加速建設。記者郭政芬／攝影

新竹縣新埔鎮是具有文化底蘊的古樸小鎮，鎮內就有22個縣立古蹟歷史建築，縣議員呂宛庭認同文化資產需要保存，但後續維護經費不足，且建物指定為歷史建築後很難做其他運用，有的僅以鐵皮來維護建物，恐阻礙地方發展。對此，新竹縣長楊文科允諾將加強維護與活化使用。

呂宛庭指出，鎮內的縣立古蹟和歷史建築被文化局匡列後，幾乎很難做其他運用，有的以鐵皮屋來維護照門派出所，連大坪製茶廠也荒廢了，這些都因為被匡列為歷史建築，只能保留現物，無法做其他運用，她認同文化資產的重要性，卻憂心地方發展怎麼辦？

呂宛庭還說，鎮內推動三街六巷九宗祠，遊客想要進去參觀，但卻未開放、得提早預約，有的甚至連電話都打不通，文化局推動民眾來參訪，但要達到開放卻有落差，呼籲文化局未來要畫定時，先思考好維修經費和後續管理。

對此，文化局代理局長朱淑敏回應，新埔鎮上有9間古蹟、13個歷史建物，古蹟都已修復，其他部分正陸續提報修復再利用計畫和工程設計，日常維護管理很重要，文化局鼓勵所有權人、使用管理人做一般使用，將從中協助與積極向中央來爭取經費。

楊文科指出，新埔鎮是文化底蘊的小鎮，古蹟和歷史建築多是私人建物，縣府將加強維護與活化使用，目前幾座已有效活化使用，透過地主和業主家族成立委員會推動，這將是新埔觀光中最重要的項目。

呂宛庭在質詢中關心交通建設，她提及寶石橋只有兩線道，此條路是民眾前往竹科上班的重要路段，然因路幅不夠寬，導致常常塞車，希望縣府能加速建設。楊文科回應，新埔鎮有褒忠橋、寶石橋等兩座重要橋梁，目前褒忠橋已拿到經費，正進行細部設計和說明會，並達土地徵收的進度。寶石橋是縣府後來提出的新案，明年將編列可行性規畫的費用，會盡速完成。

縣議員呂宛庭認同文化資產需要保存，但後續維護經費不足，且建物很難做其他運用。記者郭政芬／攝影
縣議員呂宛庭認同文化資產需要保存，但後續維護經費不足，且建物很難做其他運用。記者郭政芬／攝影

古蹟 文化局 新竹 歷史建築

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