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竹北市立圖書館將整修12月2日閉館 預計明年底重新開放

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方親自監督圖書館整修計畫規畫，希望翻新後提供民眾更好閱讀空間。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方親自監督圖書館整修計畫規畫，希望翻新後提供民眾更好閱讀空間。圖／竹北市公所提供

竹北市立圖書館2017年搬至福德分館現址，已歷經7年時間，建物已開始出現老舊及地震毀損，為了提供民眾更好的閱讀環境，市公所向客委會爭取到約3千萬元經費，將全面整修，12月2日起閉館，最快明年下半年就會重新啟用迎接喜愛閱讀的民眾。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市立圖書館每月約1萬5000名愛書人到訪，但隨著時間的推移，特別在近幾年歷經多次地震後，2樓天花板毀損掉落，室內環境老舊亟待改善，因此公所向客委會提出整修計畫，獲客委會補助2890萬元，加上市公所自籌560餘萬元，合計逾3450萬，要大改造圖書館。

竹北市立圖書館，又稱福德圖書館、福德分館，因2016年舊圖書館拆除，因此全部館藏都遷移至當時才剛落成的福德里民活動中心，並被稱為福德分館，目前館藏已經有10萬冊各式書籍，除了圖書室外，還有兒童室、K書區等空間。

不過隨著時間流逝，圖書館也開始出現老舊情況，因此這次整修，將針對兒童室提升兒童閱讀區的童趣氛圍，營造更溫馨的親子閱讀空間，同時修護並加強書櫃書架設施，進行館內空間優化，全館還將改採節能照明等。

為了配合圖書館外的福德圖書館公園綠化，市公所將連同緊鄰公園一併設計規畫，打造結合閱讀與休憩的多功能綠地，讓市民能在自然氛圍中享受閱讀的樂趣。

竹北市立圖書館即日起停止線上申請調閱及線上設定取書，並預計12月1日暫停臨櫃借還書，還書箱服務則維持至明年1月20日止，圖書館預計明年底前就會重新開放，整修期間竹北民眾若有借書需求，將暫時只能前往新竹縣文化局圖書館。

圖書館 竹北

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