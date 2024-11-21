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後龍爭取納入大矽谷方案開發 近千份意願調查「全數贊成」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍鎮長謝清輝（左二）、議長李文斌（右二）等地方人士上午連袂將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮長謝清輝（左二）、議長李文斌（右二）等地方人士上午連袂將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供

行政院已核定桃竹苗大矽谷推動方案，相關縣市都極力爭取，後龍鎮長謝清輝、議長李文斌等地方人士上午連袂將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府，876份問卷全數贊成，縣長鍾東錦感謝後龍地區熱心參與，相信中央審核速度會更快。

行政院9月30日核定桃竹苗大矽谷推動方案，初步盤點苗栗縣可列入評估開發科學園區或產業園區潛力區域包括竹南、頭份、後龍，其中，後龍有國道3號交流道、台61線快速道路匝道、高鐵及台鐵車站，地勢平坦、交通便利，且位於竹南、銅鑼科學園區中間，深具設置產業園區潛力。

縣府強調，目前正透過專業顧問公司分析後龍鎮合適的開發地區，並遴選一處合適基地，為充分了解地方意願，縣府工商發展處11月1日、4日已在後龍鎮公所辦理2場地方座談會，蒐集公所、各級民代、里長等意見，並由鎮公所進行意願調查，彙整後送交縣府納入可行性評估參考。

謝清輝、李文斌、議員林寶珠、鎮代會主席花麗卿等人上午連袂至縣府遞送地方意願調查問卷，並希望採區段徵收方式辦理開發。

鍾東錦指出，縣府辦理工程或重劃都需要公所配合，感謝後龍鎮公所、議長、各級民代、里長協助溝通，遞送近900份意願調查問卷，可見鄉親對設置大矽谷產業園區寄予厚望，將來中央審查時也一定會視意願調查的支持比例，相信比例越高，審核速度越快，一旦實現，將提升招商引資、稅收、就業、衛生醫療等，讓苗栗居民更幸福。

李文斌表示，後龍納入大矽谷產業園區對苗栗南區很重要，全縣18鄉鎮市南北落差大，苗北越來越繁榮，苗南越來越沒落，後龍大矽谷產業園區可帶動苗南10鄉鎮經濟發展，提升就業機會，早年後龍科學園區基地評選，遭遇抗爭未能成功，現在已不一樣，後龍地區鄉親都動起來支持開發，後龍的發展指日可待。

謝清輝感謝縣長、立委、議長全力支持大矽谷方案，強調今天將意願調查問卷送交縣府，希望盡速審核完成，讓竹南、後龍、銅鑼科技廊道連接起來，升級為科技大縣，帶動全方位發展。

後龍鎮長謝清輝、議長李文斌等地方人士上午連袂將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮長謝清輝、議長李文斌等地方人士上午連袂將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮長謝清輝（左三）、議長李文斌（右三）等地方人士上午連袂拜會縣長鍾東錦（中），將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮長謝清輝（左三）、議長李文斌（右三）等地方人士上午連袂拜會縣長鍾東錦（中），將後龍設置產業園區可行性評估的意願調查結果送交縣府。圖／苗栗縣政府提供

李文斌 苗栗縣 行政院 謝清輝

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