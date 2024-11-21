農作溫網室災損 苗縣造橋、後龍列天然災害現金救助

受到日前康芮颱風襲台影響，強風造成農民溫室設備損害，苗栗縣後龍鎮塑膠布（網）、水平棚架網室塑膠布（網）與造橋鄉塑膠布（網）都有明顯災損，達天然災害現金救助標準，農業部正式公告，即日起至12月3日符合標準農民可至公所辦理。

縣府農業處表示，後龍鎮這次損害的塑膠布溫網室，栽種的主要為甜瓜及小番茄；造橋鄉塑膠布溫網室栽種的主要為溫室蔬菜與小番茄。而水平棚架網室主要透過無固定基礎支柱，並在支柱頂端使用鋼索交錯後覆蓋防蟲網，可發揮防水與防蟲等效果；塑膠布溫網室差別則通常具備固定基礎，之後覆蓋農用設備，可發揮通風與保溫效果。

農業部公告後，造橋與後龍兩公所今天正式受理天然災害現金救助申請，救助額度部分塑膠布溫網室－塑膠布（網）每0.1公頃補助15000元；水平棚架網室塑膠布（網）部分則為每0.1公頃補助4000元。

救助對象應符合辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；請農民即日起至12月3日期限內至鄉鎮公所申請辦理（假日照常受理）。