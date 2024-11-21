辦越野車賽？竹市自由車場改善仍不平整 議員憂世壯會開天窗

新竹市立自由車場今年1月投入1億1878萬元進行周邊環境設施改善，明年5月將舉辦世界壯年運動會。不過市議員劉彥伶指出，上周她與自由車相關人員現勘發現場地仍有多處龜裂及不平整情形，連騎機車都會彈跳。工務處表示，賽道已改善良多。

劉彥伶指出，市府進行自由車場修繕工程，但卻變更設計未做水保，將耗費800多萬的地錨經費拿掉，上周她現勘發現場地仍有多處龜裂及不平整情形，恐讓世界壯年運動會開天窗，市府預計11月底完工，但依照場地現況，連騎機車都會彈跳，更何況是自由車，劉彥伶更揶揄「難道是要辦越野車比賽？」

新竹市工務處說明，賽道鋪設瀝青後，目前已進入壓克力整平層施工階段，並預計於27日進行第5次試騎。通過這些測試，市府可針對賽道平整度進行調整，目前已取得車隊教練初步認同，賽道狀況已改善良多，將持續確保賽道符合相關標準。待試騎完成後，將正式進行壓克力面層鋪設，為運動員提供最佳的比賽體驗。

工務處指出，自由車場鋪面裂縫經查主要為排水溝開挖造成局部解壓，因而導致鋪面受拉力產生裂縫，與取消地錨的施作無關。為改善此問題，市府已責成設計監造單位督促施工廠商先行採用黏膠進行裂縫修補並重新修平。經現場觀察，裂縫修復情況已趨向穩定，未見繼續擴大，評估該修復方式具可行性，後續將持續監測，以確保修復效果長期穩定。

針對邊坡改善工程，工務處表示，需依據長期監測數據進行科學評估後，並選擇適合的穩定工法。市議員提及的裂縫問題與地錨工法取消並無直接關聯。現有擋土結構尚屬安全，且考量經費無法一次到位，將採取分年分期執行方式，根據邊坡監測結果逐步與中央申請經費或自籌經費，分階段進行適當的穩定工法。