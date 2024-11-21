新竹肉品市場屢傳惡臭 僅罰3次挨批

新竹肉品市場屢傳惡臭，附近新庄里約百戶長年緊閉門窗，也常有路過民眾被臭到嘔吐，苦不堪言，縣議員蔡蕥鍹昨質詢直指縣府環保局15年來僅裁罰3次、共2.2萬元，應積極落實改善廠內環境和稽查。縣長楊文科回應，會限期肉品市場改善，並做好敦親睦鄰。

蔡蕥鍹說，肉品市場去年分別因為未依規定將R0908農業汙泥掩埋於場區後方國有土地內、禽畜屍體去化不當導致堆置處火災等被裁罰，該場近2年雖耗資2.6億餘元改善設備，但對於汙染管理包含廢水處理、沈澱池清理費等僅花費210萬，根本不成比例，批評「只顧賺錢，枉顧民生」。

蔡蕥鍹也不滿，肉品市場惡臭不斷，自己親自到附近會勘，也被臭到胃酸翻騰、不斷乾嘔，並調閱環保局裁處紀錄，15年來僅裁處3次，難怪肉品市場有恃無恐。她也說，肉品市場未取得建照及使照，即擅自建造使用生物處理機廠房，違反建築法相關規定。

新竹肉品市場總經理江寧增說，若有斃死豬及死廢禽畜，會將禽畜屍體噴灑藍色質改劑後，存放於密閉貯存桶內，化製車每天清運。針對新庄、白地、新港三里，肉品市場每年各提撥8萬元補助。另，生物處理機廠房正在補照中，按法規執行。

楊文科表示，會了解是設備或操作管理不當等問題，提出對策改善肉品市場惡臭等，並且研究如何做好敦親睦鄰機制。

環保局長蕭宏杰說，肉品市場產生的廢棄物得符合儲存方法與設施標準，環保局將派員了解。