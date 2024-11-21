聽新聞
0:00 / 0:00

應援中華隊 桃市府23日直播台日戰

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬／連線報導

世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，有11名選手來自桃園，桃園市長張善政昨宣布23日晚上6時，在府前廣場舉辦中華對日本戶外直播派對；新竹縣政府23、24日在縣立體育館直播，邀慕獅女孩Muse Girls和大家一起看比賽。

張善政說，中華隊28位國手當中，有11名選手來自桃園，可見桃園的球員是中華隊主力，期待在超級循環賽發揮更強的士氣與戰力，爭取佳績。

桃園市府23日在府前廣場直播中華隊對戰日本，規畫多項周邊活動，歡迎民眾到現場，為中華隊應援。

新竹縣長楊文科和議長張鎮榮共同宣布23、24日在縣立體育館將舉辦直播派對，慕獅女孩Muse Girls將和大家一起看比賽，歡迎縣民進場為中華隊加油。周六賽事晚間6點開打，當天預計下午4點開放民眾免費入場。

楊文科表示，很高興中華隊闖進4強，為鼓勵新竹縣基層棒球選手，邀縣內中小學棒球隊小將們共襄盛舉，歡迎民眾穿上中華隊戰袍、帶應援小物，一起來加油。

台中市府23、24日持續在台灣大道府前廣場直播四強賽事，運動局代理局長游志祥表示，本屆B組預賽中市府分別在台中國際網球中心、豐原原議政大樓及中市府前廣場辦理賽事直播活動，三個場次直播累計逾1萬人次參與。

直播 體育館

延伸閱讀

新竹肉品市場惡臭遭質詢 縣長楊文科允加強管理

中華隊挺進世界棒球12強複賽 桃市府廣場周六直播台日大戰

竹縣發展快速致大塞車 林碩彥：道路橋樑建設要加快

防堵關西偷排廢水與事業廢棄物汙染 縣長楊文科允諾40分鐘內到場

相關新聞

新竹肉品市場屢傳惡臭 僅罰3次挨批

新竹肉品市場屢傳惡臭，附近新庄里約百戶長年緊閉門窗，也常有路過民眾被臭到嘔吐，苦不堪言，縣議員蔡蕥鍹昨質詢直指縣府環保局...

應援中華隊 桃市府23日直播台日戰

世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，有11名選手來自桃園，桃園市長張善政昨宣布23日晚上6時，在府前廣場舉辦中華對日本...

犯保協會公益市集新竹巨城登場 助被害人度經濟難關

犯罪被害人保護協會今天起至24日為期5天在新竹巨城1樓創藝廳舉辦馨生公益市集，27攤位匯集全台馨生人用心製作的商品。萬姓...

直播開嗆議員的高虹安愛將發不自殺聲明 強調無壓迫公務員

新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷昨上午不滿無黨籍市議員田雅芳質詢抹黑，在議會開直播怒嗆：「胡說八道」成全台首例引關注。...

蘇丹紅風暴 市長張善政籲中央落實邊境管理

蘇丹紅風暴持續延燒，桃園市長張善政今主持市政會議，除了呼籲中央重視邊境管理問題，也盼中央補足地方稽查人力，並建置中央及各...

新竹肉品市場惡臭遭質詢 縣長楊文科允加強管理

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢說，新竹肉品市場發出惡臭味道，附近居民僅因臭味只能閉門窗，苦不堪言，縣長楊文科說，會盡快找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。