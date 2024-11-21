應援中華隊 桃市府23日直播台日戰

世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，有11名選手來自桃園，桃園市長張善政昨宣布23日晚上6時，在府前廣場舉辦中華對日本戶外直播派對；新竹縣政府23、24日在縣立體育館直播，邀慕獅女孩Muse Girls和大家一起看比賽。

張善政說，中華隊28位國手當中，有11名選手來自桃園，可見桃園的球員是中華隊主力，期待在超級循環賽發揮更強的士氣與戰力，爭取佳績。

桃園市府23日在府前廣場直播中華隊對戰日本，規畫多項周邊活動，歡迎民眾到現場，為中華隊應援。

新竹縣長楊文科和議長張鎮榮共同宣布23、24日在縣立體育館將舉辦直播派對，慕獅女孩Muse Girls將和大家一起看比賽，歡迎縣民進場為中華隊加油。周六賽事晚間6點開打，當天預計下午4點開放民眾免費入場。

楊文科表示，很高興中華隊闖進4強，為鼓勵新竹縣基層棒球選手，邀縣內中小學棒球隊小將們共襄盛舉，歡迎民眾穿上中華隊戰袍、帶應援小物，一起來加油。

台中市府23、24日持續在台灣大道府前廣場直播四強賽事，運動局代理局長游志祥表示，本屆B組預賽中市府分別在台中國際網球中心、豐原原議政大樓及中市府前廣場辦理賽事直播活動，三個場次直播累計逾1萬人次參與。