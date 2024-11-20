犯保協會公益市集新竹巨城登場 助被害人度經濟難關

犯罪被害人保護協會今天起至24日為期5天在新竹巨城1樓創藝廳舉辦馨生公益市集，27攤位匯集全台馨生人用心製作的商品。萬姓馨生人說，她丈夫3年前車禍身亡，精神失去依靠，感謝有犯保陪伴並讓她學習藝術創作，學纏繞畫療癒心靈。

財團法人犯罪被害人保護協會今天辦馨生公益市集，法務部長鄭銘謙及犯保協會董事長張斗輝、新竹分會主任委員陳進興與前主委呂柏鏞、新竹分會專門委員何維政等人出席支持。

犯保協會指出，2008年起推動「安薪專案」，提供馨生人就業協助及職業訓練，犯保協會也會開辦技藝訓練班，幫助馨生人習得一技之長，協助進入職場、創作商品或是經營商店，透過增加收入，穩定家庭經濟，也對於生活重建之路建立信心。

犯保協會表示，新竹分會在2013年結合遠東巨城購物中心首次辦理「馨生市集」，至今已經邁入第11年，規模也逐漸擴大，從原本獨自辦理參與，至2019年擴大提供全國各分會服務的馨生人可以前來設攤，去年總銷售業績更是突破200萬，而馨生人對於自己的商品可以到購物中心展售，也感到非常的期待且興奮，也希望今年的業績可以更上一層樓。

今年的「2024馨生公益市集」設有27個攤位，匯集來自全台各分會服務的馨生人用心製作的商品，現場還安排了多樣互動活動及4種不同的DIY課程，假日親子故事屋還有吉祥物「小愛」見面會，主舞台區還有打卡贈禮及消費滿額「夾夾樂」。

萬姓馨生人表示，她丈夫3年前遭逆向車輛撞擊，當場失去呼吸心跳，送醫急救不治，她實在難以接受此噩耗，每天以淚洗面，生活更是失去精神依靠。

她表示，感謝犯保新竹分會主動來陪伴她，以及志工等人員的鼓勵，讓她學習藝術創作纏繞畫，逐漸能讓生活有新的重心，也以此療癒心靈，很感恩一路陪伴她的人員，犯保也成為她的第2個家。