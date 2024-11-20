快訊

中興大學晚間驚傳溺水 42歲女中興湖浮沉被救上岸送醫

遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

聽新聞
0:00 / 0:00

直播開嗆議員的高虹安愛將發不自殺聲明 強調無壓迫公務員

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷（左）今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白。圖／取自施淑婷粉絲頁。
新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷（左）今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白。圖／取自施淑婷粉絲頁。

新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷昨上午不滿無黨籍市議員田雅芳質詢抹黑，在議會開直播怒嗆：「胡說八道」成全台首例引關注。施淑婷今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白，強調並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

田雅芳昨天在議會質詢時點名施淑婷，表示她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境問題，她提案要落實清潔，結果市府將承辦人降薪調職，後來她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事不合程序，未料當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得檢舉。

施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「全都胡說八道，我有全部錄音檔」，事後施淑婷更回擊，在民主殿堂上議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，田雅芳對此也發布聲明揚言提告。

但由於官員開直播嗆質詢議員的行為是「全台首例」，引起各黨團議員不滿，認為其行為藐視議會，新竹市議會主席、議長許修睿也當場暫停預算審查，並與各黨團代表開會討論，最終決定讓施淑婷道歉止血。

不過昨天施淑婷向各位議員、大會所有同仁道歉，卻不包括當事人田雅芳，今晚施淑婷更放出她與當事公務員對話錄音自證清白，強調沒有像田雅芳所說壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

錄音檔指出，施淑婷向當事公務人員說明，因為同位置待太久不是很適當，才會調整、職位輪調，並強調「不是因為議員提案才把你調離現職」，該公務員也表示：「我不知道，我沒有跟他說過」、「他可能是聽別人說的吧」，施淑婷也表示，有任何問題都可以向她反映。

施淑婷也在臉書發布不自殺聲明：「我施淑婷並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉，請田雅芳女士不要捏造事實胡亂指控，不知道所謂的災難，是要瘋狂砍市民朋友的權益與預算？還是要對我個人做出實質的安全危害？」

施淑婷強調：「本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。 本人從無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，麻煩有住在南區的市民好朋友幫忙按讚分享廣傳事實真相」。

昨天施淑婷向各位議員、大會所有同仁道歉，卻不包括當事人田雅芳，今晚施淑婷更放出她與當事公務員對話錄音自證清白。圖／報系資料照
昨天施淑婷向各位議員、大會所有同仁道歉，卻不包括當事人田雅芳，今晚施淑婷更放出她與當事公務員對話錄音自證清白。圖／報系資料照
新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白。圖／取自施淑婷粉絲頁
新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白。圖／取自施淑婷粉絲頁

公務員 直播 議員

延伸閱讀

棒球12強複賽11/21開打 台南永華運動中心直播

MAMA頒獎典禮強碰金馬！GD回歸台灣全程免費直播

中華隊挺進世界棒球12強複賽 桃市府廣場周六直播台日大戰

世棒12強東京複賽 中市23、24日中市府前廣場直播

相關新聞

直播開嗆議員的高虹安愛將發不自殺聲明 強調無壓迫公務員

新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷昨上午不滿無黨籍市議員田雅芳質詢抹黑，在議會開直播怒嗆：「胡說八道」成全台首例引關注。...

犯保協會公益市集新竹巨城登場 助被害人度經濟難關

犯罪被害人保護協會今天起至24日為期5天在新竹巨城1樓創藝廳舉辦馨生公益市集，27攤位匯集全台馨生人用心製作的商品。萬姓...

蘇丹紅風暴 市長張善政籲中央落實邊境管理

蘇丹紅風暴持續延燒，桃園市長張善政今主持市政會議，除了呼籲中央重視邊境管理問題，也盼中央補足地方稽查人力，並建置中央及各...

新竹肉品市場惡臭遭質詢 縣長楊文科允加強管理

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢說，新竹肉品市場發出惡臭味道，附近居民僅因臭味只能閉門窗，苦不堪言，縣長楊文科說，會盡快找...

中華隊挺進世界棒球12強複賽 桃市府廣場周六直播台日大戰

中華隊打進世界棒球12強複賽，球隊昨飛往日本備戰。桃園市長張善政今早主持市政會議指出，中華隊有11名球員來自桃園，代表桃...

世棒台日大戰 周六竹縣將在縣體育館直播

世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，將於明天開打，首戰對上強敵委內瑞拉，隔日出戰美國，周六晚間6點上演台日大戰，新竹縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。