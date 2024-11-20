直播開嗆議員的高虹安愛將發不自殺聲明 強調無壓迫公務員

新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷昨上午不滿無黨籍市議員田雅芳質詢抹黑，在議會開直播怒嗆：「胡說八道」成全台首例引關注。施淑婷今晚突然發不自殺聲明，並播放一段錄音自證清白，強調並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

田雅芳昨天在議會質詢時點名施淑婷，表示她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境問題，她提案要落實清潔，結果市府將承辦人降薪調職，後來她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事不合程序，未料當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得檢舉。

施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「全都胡說八道，我有全部錄音檔」，事後施淑婷更回擊，在民主殿堂上議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，田雅芳對此也發布聲明揚言提告。

但由於官員開直播嗆質詢議員的行為是「全台首例」，引起各黨團議員不滿，認為其行為藐視議會，新竹市議會主席、議長許修睿也當場暫停預算審查，並與各黨團代表開會討論，最終決定讓施淑婷道歉止血。

不過昨天施淑婷向各位議員、大會所有同仁道歉，卻不包括當事人田雅芳，今晚施淑婷更放出她與當事公務員對話錄音自證清白，強調沒有像田雅芳所說壓迫任何公務員不得向外界檢舉。

錄音檔指出，施淑婷向當事公務人員說明，因為同位置待太久不是很適當，才會調整、職位輪調，並強調「不是因為議員提案才把你調離現職」，該公務員也表示：「我不知道，我沒有跟他說過」、「他可能是聽別人說的吧」，施淑婷也表示，有任何問題都可以向她反映。

施淑婷也在臉書發布不自殺聲明：「我施淑婷並無壓迫任何公務員不得向外界檢舉，請田雅芳女士不要捏造事實胡亂指控，不知道所謂的災難，是要瘋狂砍市民朋友的權益與預算？還是要對我個人做出實質的安全危害？」