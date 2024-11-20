阿里山景觀台崩塌殷鑑 苗縣啟動景點設施體檢

嘉義縣阿里山景觀台空橋崩塌事故，造成苗栗縣旅遊團成員1死4傷，苗栗縣長鍾東錦今天說，將邀集相關單位針對縣內觀光景點設施進行預防性體檢，並研商投保公共意外責任險。

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋觀景台空橋13日崩塌，造成苗栗縣旅遊團5名退休教師從近5米高墜地，其中廖姓婦人送醫不治，其他4人受傷。

國民黨籍苗栗縣議員楊明燁今天在議會質詢時指出，苗栗縣也是觀光大縣，縣府應借鏡阿里山木棧道斷裂事故，加強縣內觀光設施的管理維護工作，保障遊客安全。

鍾東錦指出，他已請秘書長邀集文化觀光局及相關局處、鄉鎮市公所和農業部林業及自然保育署、參山國家風景區管理處、雪霸國家公園管理處等中央權責機關，針對縣內觀光景點的步道、空橋平台等設施，進行預防性體檢、維護，並研商所屬各項設施投保公共意外責任險方案，以提供民眾安全無虞的休閒旅遊環境。

鍾東錦說，尤其目前國內旅遊人口，退休人士、長輩占很大比例，萬一跌倒、發生意外都可能造成嚴重後果，他希望能馬上動起來做全面性檢視。

縣府文觀局長林彥甫表示，下週就會邀集相關單位，首先是要委託專業單位全面檢視，不能只是目測，例如明德水庫1、2號吊橋每年委託專業橋梁檢測單位檢測，檢測完畢再根據危險程度分級，如有立即性危險應馬上實施封閉，避免遊客進入；若礙於預算經費無法即時修繕，文觀局也可依危險分級程度協助向中央申請補助。

林彥甫說，一般來說，比較成熟的景點都會投保公共意外責任險，包括步道、吊橋、景區各自所屬的設施，文觀局會盡量輔導各單位投保，幫助分散風險。