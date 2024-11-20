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議員批花千萬買國際IP浪費錢 竹市：盼加乘宣傳

中央社／ 記者魯鋼駿新竹市20日電

有時代力量竹市議員說，竹市府已有吉祥物「皮卡」卻花千萬元買國際IP（品牌形象）授權，根本浪費錢。市府表示，竹市吉祥物與國際IP定位不同，盼結合兩者加乘宣傳效益。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，時力竹市議員林彥甫表示，新竹市已有吉祥物IP「皮卡」，今年市府動用第2預備金新台幣138萬元做皮卡設計行銷，也花45萬元採購皮卡大型公仔，卻僅能在少數活動或記者會上曝光，未見顯著宣傳效果。

林彥甫指出，市府今年辦兒童藝術節、萬聖節活動分別購買泡泡龍、天竺鼠車車等國際IP授權，讓人搞不清楚新竹市形象為何，明年又編列1700萬元購買IP，市府應擬定更完善宣傳策略，讓民眾看到「皮卡」就聯想到竹市，而非不斷砸錢買其他IP用完就丟、浪費公帑。

新竹市代理市長邱臣遠答詢指出，城市吉祥物與國際IP為兩種不同概念，新竹市「皮卡」會在各大記者會、活動及文宣上都可看到，未來會持續在各場合加強與新竹市的連結。

竹市府城市行銷處透過文字表示，竹市吉祥物有皮卡、風寶、種子小夥伴，在市府各項文宣及各類活動場合皆有露出。至於在兒藝節、萬聖節等活動中另外導入國際IP，是希望引起共鳴、吸引全國各地民眾到訪參與，加乘宣傳效益。

吉祥物 新竹 記者會

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