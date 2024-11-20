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新竹肉品市場惡臭遭質詢 縣長楊文科允加強管理

中央社／ 新竹縣20日電
新竹縣長楊文科。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科。聯合報系記者巫鴻瑋／攝影

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢說，新竹肉品市場發出惡臭味道，附近居民僅因臭味只能閉門窗，苦不堪言，縣長楊文科說，會盡快找出原因，並要求加強落實管理。

新竹縣議會第20屆第4次定期會，蔡蕥鍹今天質詢表示，接獲民眾陳情行經新竹肉品市場會聞到惡臭味道想吐，而附近新庄里約100多戶民眾反映，因臭味只能長年緊閉門窗，生活受影響。

蔡蕥鍹表示，新竹縣環保局2009年到2024年間，僅對肉品市場裁罰3次，裁罰總金額新台幣2.2萬元，若有惡臭、或污水等不當問題，縣府要有相關作為並助改善。

兼任肉品市場董事長的縣長楊文科答詢，會要求肉品市場找出原因，釐清是設備出問題還是操作不當，並提對策改善，也要求落實自主管理。

新竹肉品市場總經理江寧增答詢說，肉品公司作業依照政府法令辦理，符合屠宰場設置標準、屠宰作業準則及相關廢棄物清理法規要求，若發現死廢畜禽或斃死豬，會噴灑藍色改質劑後暫存於密閉的死廢畜禽貯存桶，並每天實施清運出場。

江寧增說，污水處理情形，今年上半年檢測數據皆符合標準通過，環保局不定期的稽查未有超標，另在民眾對環境管理的期待，會加強管理。

新竹 楊文科 臭味

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