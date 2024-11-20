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世棒台日大戰 周六竹縣將在縣體育館直播
世界棒球12強中華隊勇闖4強前進東京，將於明天開打，首戰對上強敵委內瑞拉，隔日出戰美國，周六晚間6點上演台日大戰，新竹縣宣布本周六、日在縣立體育館將舉辦直播派對，邀請慕獅女孩Muse Girls和大家一起看比賽，歡迎縣民進場為中華隊加油。
新竹縣長楊文科和議長張鎮榮今天宣布好消息，楊文科表示，很高興中華隊在這次世界棒球12強賽中勢如破竹，闖進4強，將在新竹縣立體育館現場直播中華隊的賽事，此外為了鼓勵新竹縣基層棒球選手，特別邀請縣內中小學棒球隊小將們共襄盛舉，歡迎民眾穿上中華隊戰袍、帶著應援小物，一起來加油。
新竹縣政府教育局表示，竹縣對體育發展相當重視，挹注教育預算、體育經費不遺餘力，全力營造優質運動環境，培育優秀運動選手，促進全民運動新風潮。
這次新竹縣立體育館球場中央正上方巨幅大螢幕，面向四面觀眾席，相信可以給予球迷優質的看球體驗，周邊有停車場、Youbike、公車站點等，歡迎搭乘大眾運輸工具前來，周六賽事晚間6點開打，當天預計下午4點開放民眾免費入場。周日直播賽事時間則將於賽事官方宣布後，立即發布相關訊息。
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