犯保協會辦新竹公益市集 助馨生人度過經濟難關

犯罪被害人保護協會今天在新竹巨城辦馨生公益市集助馨生人度過經濟難關，萬姓馨生人說，她的丈夫3年前車禍當場身亡，精神失去依靠，感謝有犯保陪伴並讓她學習藝術創作，學畫纏繞畫療癒心靈。

財團法人犯罪被害人保護協會今天在新竹舉辦馨生公益市集，法務部長鄭銘謙及犯保協會董事長張斗輝、新竹分會主任委員陳進興與前主委呂柏鏞、新竹分會專門委員何維政等人出席支持。

萬姓馨生人接受中央社記者訪問表示，3年前丈夫因行駛於道路時遭逆向車輛撞擊，當場死亡，讓她痛苦不已，感謝犯保新竹分會主動陪伴與鼓勵，讓她學習藝術創作纏繞畫，生活有新的重心，也以此療癒心靈。

犯保協會新竹分會主委陳進興說，馨生市集至今已邁入第11年，輔導各個分會的馨生人創業並可到此設攤，今年馨生公益市集即日起至11月24日在巨城創意廳舉辦，共有27個攤位，販售手工皂、手作麵包、編織等種類多元，邀民眾支持響應。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳告訴中央社記者說，每年11月中旬巨城都會將空間保留給犯保，並邀請各界一起投入公益守護馨生人，讓大眾認識馨生人的相關產品，打開知名度與通路。