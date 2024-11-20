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糗！花6百萬辦音樂節 桃園原民局長定格叫不出卡司名字

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市原民局花600萬舉辦原住民音樂節，局長陳姿伶（右前）被議員王珮毓（左）問倒，眉頭深鎖定格10多秒。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市原民局花600萬舉辦原住民音樂節，局長陳姿伶（右前）被議員王珮毓（左）問倒，眉頭深鎖定格10多秒。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園市原住民族行政局明年編列6百萬元辦原住民音樂節，但由於今年活動邀請金曲歌王、歌后表演，局長陳姿伶卻定格10餘秒擠不出一個名字，藍綠及無黨聯盟議員齊轟質疑成效；副市長蘇俊賓允不足之處會努力，而過去努力成果會慢慢浮現。

「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」今年8月24日陽光劇場舉行，卡司包括原民金曲歌王桑布伊、金曲歌后阿爆和網路神曲爆紅的巴大雄等人，雖有記者會行銷，還有穿原民服飾搭機節免費等配套，人潮來來去去，官方統計參與活動約1萬5千多人；活動除了演唱會，還包括音樂素人培訓計畫200多萬元與高山音樂節，因此引發質疑。

國民黨原民議員王仙蓮率先提出問題，指往年活動都沒什麼人參與了，為何明年還要辦，而且還要辦兩場；同黨原民議員簡志偉也建議音樂節應該比照豐年節，規畫時就要找地方、民代一起討論籌備。

民進黨原民議員林志強指活動最初是「國際原住民音樂節」，是邀請各國原住民來台交流，不解為何現在把「國際」拿掉，拿活動經費辦培訓也很奇怪；同黨議員黃瓊慧說今年音樂節活動人潮不是很多，質疑原民局不會辦活動，建議相關活動與觀旅局整合；議員王佩毓則詢問局長陳姿伶今年演唱會卡司有誰，但陳站在台上10餘秒答不出來。

國民黨原民議員陳瑛緩頰，稱原民音樂節幫助許多音樂素人成長，甚至走上金曲紅毯，肯定原民局的努力。

蘇俊賓表示，原民局很多科室成員都很認真，許多活動也累積不少成果，包括入圍金曲獎，未來會有更多管道與平台讓大家看見，明年的鐵玫瑰音樂節將會是原民很好的舞台。

不分黨團、原漢議員都對音樂節舉辦方式有意見，但都對活動編列預算沒意見；原民局表示，原住民音樂節過去編列經費500萬元，能邀請其他國家原住民族交流，是因為與中央原民會合辦，有中央1千5百萬預算支持，近年雖從500萬增加到600萬，但若舉辦國際交流，可能還要從其他經費勻支，會再檢討活動舉辦方式。

桃園市原民局花今年花600萬舉辦原住民音樂節，雖吸引1.5萬人次，但被議員質疑成效不彰。圖／桃園市原民局提供
桃園市原民局花今年花600萬舉辦原住民音樂節，雖吸引1.5萬人次，但被議員質疑成效不彰。圖／桃園市原民局提供

原住民 議員 音樂

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