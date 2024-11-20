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綠鬣蜥搭貨車北上苗栗 縣府爭取經費監測移除

中央社／ 苗栗縣20日電
綠鬣蜥在苗栗縣現蹤，縣府憂心有小量族群在野外繁衍。圖／苗栗縣政府提供
綠鬣蜥在苗栗縣現蹤，縣府憂心有小量族群在野外繁衍。圖／苗栗縣政府提供

外來種綠鬣蜥在南部危害嚴重，近期也在苗栗縣現蹤，縣府農業處長陳樹義今天表示，縣內近5年陸續移除19隻，有的是跟隨貨運搭車北上，已爭取經費辦理監測以利即時捕捉移除。

苗栗縣議會上午議程進行縣政總質詢，無黨籍縣議員張佳玲、國民黨籍議員鄭聚然先後提及綠鬣蜥大量繁殖危害農作及本土生態議題。

縣府農業處處長陳樹義答詢時表示，綠鬣蜥在南部野外大量繁殖，根據近5年統計，苗栗縣109年至111年每年通報移除綠鬣蜥數量各為3隻，去年起有增加趨勢達到7隻，今年在竹南、頭份、西湖也陸續現蹤。

陳樹義指出，其中，去年通霄鎮有2隻移除個體，是經由運輸貨運「從南部搭車北上」，由於南部野外族群數量龐大，日後也極有可能藉此途徑擴散至北部各縣市。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦說，根據當時通報人描述，來自南部貨運車輛抵達苗栗一打開貨櫃門，就發現有綠鬣蜥跳出車外竄逃；相較於以往發現個體多屬人為飼養溢出，不排除近年發現野生個體綠鬣蜥是以此途徑，搭車北上進入苗栗轄內。

陳樹義表示，民眾若發現綠鬣蜥，可立即撥打1999專線通報，由農業處派員移除，才能降低苗栗縣出現野外族群的機會，縣府已向農業部林業及自然保育署爭取114年計畫，依民眾目擊地點進行環境調查及長期監測，若發現個體立即移除。

綠鬣蜥 苗栗縣 農業處

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