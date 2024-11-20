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新竹媽媽們搶瘋了 竹北市場推買千元買菜券送買菜推車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方介紹預購禮券送的食材及買菜包、買菜推車。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市長鄭朝方介紹預購禮券送的食材及買菜包、買菜推車。記者巫鴻瑋／攝影

北市公所舉辦竹北市場生活節，推出買1000元竹北市集買菜禮券，就送5樣食材加買菜推車或買菜包，因為贈品價值就直逼千元，幾乎半買半相送，今天中午才開放網路預購，竹北的菜籃族就搶瘋了，還有不少外鄉鎮的媽媽託竹北媽媽幫忙代購，市公所緊急呼籲「竹北人優先」就怕都被外地婆媽一掃而空。

竹北市公所表示，竹北生活節市集買菜禮券今天中午到11月25日開放網路預購，民眾只要預購1000元買菜禮券，就能有好禮2選1，分別是買菜折疊推車加5樣食材及主廚食譜，或時尚買菜包加5樣食材及主廚食譜。

5樣贈送的市場食材分別是竹北市場吉成製麵的乾麵條、竹北市場攤集區吉品客家美食的香濃油蔥酥、仁義市場銘達香肉鬆食品行的泰式檸檬肉乾、新社市場大同行的金桔米糕，以及仁義市場攤集場楊記食品的仙草茶。

不過因推車組預購踴躍，市公所緊急加開「竹北市民保障名額」，購買者必須要填寫竹北市的戶籍地址，還要填寫身分證審核，因此不少外地鄉鎮的媽媽們就怕買不到，紛紛託有竹北戶籍的親友代購，因此也出現不少竹北爸爸們也加入預購行列。

竹北市長鄭朝方表示，傳統市場不僅是採購食材的場所，更是日常生活的延伸，其豐富多樣的在地食材蘊藏無限創意與可能，12月8日竹北市場生活節當天的北興里公16公園活動現場，還能品嘗到限量美食，包含泰式檸檬肉乾水耕生菜沙拉佐泰式醬、雞絲水耕生菜麵條、油蔥酥櫻花蝦干貝蘿蔔糕、仙草雞鹹塔及白雪糖霜金桔米糕。

竹北市公所提醒預購禮券的民眾，禮券限12月8日當天在市集才能使用，有意預購的菜籃族們可以上生活節官方網站「 https://linkgoods.com/zhubei 」了解活動詳情及預購方式，當天現場還會邀請國宴主廚邱寶郎及料理專家蔡季芳舉辦烹飪秀，以及親子飯糰、三明治DIY。

竹北市場生活節推預購千元買菜禮券就送買菜推車或買菜包，引發搶購熱潮。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市場生活節推預購千元買菜禮券就送買菜推車或買菜包，引發搶購熱潮。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市場生活節推預購千元買菜禮券就送買菜推車或買菜包，引發搶購熱潮。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市場生活節推預購千元買菜禮券就送買菜推車或買菜包，引發搶購熱潮。記者巫鴻瑋／攝影

北市 竹北 食材

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