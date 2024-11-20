台澳跨國合作簽署友誼步道MOU 將共同推廣「樟之細路」

「台灣千里步道協會」與「澳洲比布蒙步道基金會」昨天簽署友誼步道合作備忘錄，會同行政院客委會共同推廣國家級「樟之細路」長程步道，參山國家風景區管理處昨天在場見證，共同行銷這段具重要歷史意義的景點。

參山處指出，客委會委託千里步道協會邀澳洲比布蒙步道基金會組團來台，展開12天深度健走，昨天並簽署友誼步道合作備忘錄，參山處副處長廖錫標見證簽署儀式。他表示，「樟之細路」是全長400多公里的國家級長程步道，其中浪漫台3線的樟之細路、脊梁山脈保育綠道多數位於參山國家風景區，其中主、副線290公里長的樟之細路大部分位於獅頭山風景區，參山處將會同公私部門，推廣國家級「樟之細路」步道。

廖錫標指出，為建置台三線國家自然步道路網的內涵與特色，參山處於2018年開始與「台灣千里步道協會」合作，以手作步道的環保生態工法陸續踏查，找出402公里長的連貫道路，這402公里的樟之細路大多數集中於新竹150多公里、苗栗縣有180多公里，且大部份路段與參山處轄區的獅頭山風景區轄內步道重疊。

參山處說，2020年12月時任副總統的現任總統賴清德、客委會前主委楊長鎮、行政院政務顧問鄭朝方等人應邀到新竹縣峨眉鄉，與台灣千里步道協會的步道師在峨眉鄉的石崀古道學習如何手作步道，參山處也參與當時的學習體驗。