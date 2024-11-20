議員指新竹自由車場賽道龜裂 市府：已改善

民進黨竹市議員劉彥伶說，新竹市自由車場改善工程取消水土保持費用，導致賽道不平、龜裂，要求市府重視並改善。市府表示，因開挖排水溝導致鋪面受拉力產生裂縫，已改善。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，劉彥伶表示，為讓自由車場地基更穩定、避免賽道裂縫，原有新台幣800多萬元水土保持費用，今年8月卻變更設計被取消，竹市府工務處當時說沒問題，但仍出現賽道不平、龜裂情形。

劉彥伶指出，自由車賽場尚未驗收，日前用機車試騎賽道卻不斷彈跳，「到底是越野賽場還是自由車賽場？」此情況根本無法讓自行車手上場試騎，要求市府務必如期如質完工。

新竹市府透過文字表示，新竹市立自由車場為北台灣唯一自由車場地，因使用超過47年，原跑道龜裂嚴重、凹凸不平，市府爭取經費進行整修改善。

有關自由車場平整度、裂縫及邊坡穩定問題，市府指出，經確認為排水溝開挖導致鋪面受拉力產生裂縫，目前已改善，後續將持續監測以確保修復效果長期穩定，也確保工程如期如質完成。