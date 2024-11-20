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砸千萬買泡泡龍、天竺鼠IP 議員批竹市府買授權卻少用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林彥甫今天在議會質詢指出，市府今年花上千萬買國際IP（品牌形象）授權，但卻頻繁更換且未有效利用，明年度更編列1700萬相關預算，質疑浪費納稅錢。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員林彥甫今天在議會質詢指出，市府今年花上千萬買國際IP（品牌形象）授權，但卻頻繁更換且未有效利用，明年度更編列1700萬相關預算，質疑浪費納稅錢。記者黃羿馨／攝影

新竹市議員林彥甫今天在議會質詢指出，市府今年花上千萬買國際IP（品牌形象）授權，但卻頻繁更換且未有效利用，明年度更編列1700萬相關預算，質疑浪費納稅錢。新竹市城銷處則表示，國際IP可以應用在很多景點上帶來效益。

林彥甫指出，市府今年辦兒藝節買泡泡龍IP，用完就消失，辦萬聖節又買天竺鼠車車，結果官員卻裝扮成七龍珠；年底還要花600萬買另一個國際IP在青草湖辦活動，根本是把國際IP當作免洗筷，更讓人搞不清新竹的城市形象是什麼。

林彥甫提到，新竹市其實已有自己的吉祥物IP「皮卡」，今年市府動用第二預備金138萬做皮卡的設計行銷，也花45萬元採購皮卡大型公仔，卻未見顯著宣傳效果，不但新竹皮卡臉書粉專慘不忍睹，貼文按讚也才個位數，甚至還被拿來當市政澄清專區，僅能在少數記者會上看見皮卡，根本是存在感最低的吉祥物。

林彥甫指出，今年度市府城市行銷活動預算編列2700萬，但實際花費已超過 3700萬，明年預算更達到5394 萬，暴增94％，將近一倍，其中國際IP相關活動預算，竟高達1700 萬。對比之下，竹市的「皮卡」僅編列85萬的行銷執行費用，根本是在打水漂。

新竹市城銷處表示，國際IP和吉祥物要分成兩個層次討論，國際IP可應用在很多景點，像其他縣市有寶可夢路跑，確實為當地景點、觀光人潮帶來效益。至於吉祥物IP「皮卡」，新竹市很多文宣品都有使用。

林彥甫指出，市府今年辦兒藝節買泡泡龍IP，用完就消失，辦萬聖節又買天竺鼠車車，結果官員卻裝扮成七龍珠。圖／新竹市政府提供
林彥甫指出，市府今年辦兒藝節買泡泡龍IP，用完就消失，辦萬聖節又買天竺鼠車車，結果官員卻裝扮成七龍珠。圖／新竹市政府提供

吉祥物 新竹 景點

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