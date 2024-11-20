影／議員揭新竹肉品市場死豬飄惡臭 路過民眾嘔吐不已

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聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
蔡蕥鍹前往現勘新竹肉品市場，現場傳來一股惡臭味，讓他胃酸滾滾翻騰，不斷乾嘔非常難受。圖／蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹前往現勘新竹肉品市場，現場傳來一股惡臭味，讓他胃酸滾滾翻騰，不斷乾嘔非常難受。圖／蔡蕥鍹提供

新竹肉品市場惡臭頻傳，新竹縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，經過時臭到嘔吐，附近新庄里約一百多戶民眾長年緊閉門窗，苦不堪言，她要求要積極改善廠內環境和稽查。對此，新竹縣長楊文科回應，會請肉品市場積極提出解決方案，並限期改善，做好地方敦親睦鄰。

蔡蕥鍹今天在議會質詢時指出，為了體驗究竟有多臭，她日前到肉品市場後方空地及生物處理機附近會勘，結果胃酸滾滾翻騰，不斷乾嘔非常難受。不僅肉品市場員工們得在惡劣的環境下工作，附近住戶約100多戶受到惡臭影響，長年緊閉門窗，諷刺的是，肉品市場所謂的敦親睦鄰就是每戶得到一串衛生紙。

此外，她發現從2009年到2024年間，這15年來環保局僅對肉品市場裁罰3次，裁罰總金額僅22000元，難怪肉品市場有恃無恐，且在未依法取得建照及使照下，即擅自建造使用生物處理機廠房，違反建築法相關規定。

蔡蕥鍹說，肉品市場近兩年光用在設備改善上，就耗資2億6690萬元，但對於汙染管理，包含廢水處理、沈澱池清理費、空汙防制費、水汙防制費加起來僅約210萬，根本不成比例，只顧賺錢卻枉顧民生。

新竹肉品市場總經理江寧增表示，有關斃死豬及死廢禽畜的管理，凡出現斃死豬及死廢禽畜，工作人員會將禽畜屍體噴灑藍色質改劑後，存放於密閉貯存桶內，化製車每天會前往清運。針對新庄、白地、新港三里，肉品市場每年編列24萬補助費，每里提撥8萬補助，同時也積極改善廠內環境。生物處理機廠房正在補照中，待完成後會按法規執行。

楊文科回應，對於肉品市場的廠房將會徹底改善，從中了解是設備問題或操作管理不當等問題，提出對策來改善，此外惡臭影響到周邊鄰里，也將研究如何做好敦親睦裡的機制。環保局長蕭宏杰則說，肉品市場產生的廢棄物得符合儲存方法與設施標準，環保局將派員了解。

蔡蕥鍹說，去年肉品市場未依清理再利用計畫處理，直接將R0908農業汙泥掩埋於場區後方國有土地內，遭環保局依違反廢清法裁罰，去年9月甚至因禽畜屍體去化不當，導致堆置處發生火災，火調結果為發酵蓄熱引燃坑內堆放之清除草屑所致，顯示管理鬆散，呼籲購置改善設備並進行園區整體改善。

蔡蕥鍹前往現勘，拍下工作人員將斃死豬丟入場內的貯存桶，並傳來一股惡臭味。圖／蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹前往現勘，拍下工作人員將斃死豬丟入場內的貯存桶，並傳來一股惡臭味。圖／蔡蕥鍹提供

新竹 環保局長

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