獅潭仙草花節將登場 鄉公所邀遊客感受「小普羅旺斯」

苗栗縣獅潭鄉的年度旅遊盛會「仙草花節」今年以將擴大舉辦，以「仙境夢遊」的主題從23日起連續兩個周休二日假期推出活動，鄉公所歡迎各地遊客前來，踏進台灣小普羅旺斯般的紫色花海仙境中。

獅潭鄉公所從2021年辦仙草花節至今，年年有亮點，今年仙草花節安排在11月23、24、30及12月1日兩個周休假期推出。獅潭鄉種植仙草的面積雖不大，但有老牌的仙草店，使得獅潭仙草聞名全台，鄉公所今年第4年推出仙草花節，盼透過仙草帶動獅潭的觀光旅遊。

鄉公所指出，仙草花節在兩個周休假期舉辦，4天活動都安排接駁車，還有精彩舞台表演與活動輪番上陣。今年加碼推出限量1000份的仙草美食護照，內含價值500元以上的優惠券，包括仙草凍、仙草霜淇淋、仙草茶、仙草凍檸茶及仙草冰淇淋等甜品5選3兌換券，還有新店老街人氣店家提供的優惠券，仙草護照開賣2星期就被搶購一空。

今年仙草花節在11月30日結合苗栗原鄉產業生產合作社與青年工作培力站，同時辦「蜜蜂節及藏市集」、於12月1日辦「後角市集」。仙草花節期間除了可欣賞紫色花海，還有5座在地青年創作的裝置藝術。

4天主活動規畫接駁車從苗栗火車站到會場，時間從上午8點30分到下午2點30分，每30分鐘一班車；從活動會場到苗栗車站接駁，從上午10點10分到下午5點10分，也是每30分鐘一班車。

鄉公所表示，獅潭種植的仙草多是一、二分地的小面積栽培，產量足夠農戶製作仙草使用，鄉公所為辦仙草花節種了6分地，是全鄉「最大戶」，仙草開花後膠質減少、失去製作仙草凍的價值，但仙草花節帶來觀光、遊客人潮，成為一大「觀光財」。