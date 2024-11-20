竹縣發展快速致大塞車 林碩彥：道路橋樑建設要加快

新竹縣蓬勃發展，吸引產業、人口進駐，新竹縣議員林碩彥指出交通長期塞車，幾項重大交通建設仍提案中，呼籲應加快建設，且無人自駕電動車在幾年前推動後，就無下文。對此，新竹縣長楊文科回應，他任內規畫10大交通基礎建設，目前已有7案已核定經費正在進行中。而無人自駕巴士與工研院和中央合作，進展很迅速，不過到要試驗載客的階段，因經費沒有下落而未能實施。

林碩彥今天在質詢中指出，新竹縣人口激增，人口、產業園區、縣內高中都有增加，可預知將產生嚴重的交通問題，大眾運輸系統的重點是少開車，呼籲縣府盤點路線和佈局方便性，畢竟捷運遙遙無期、培養公車人口先行」。

楊文科回應，議員對交通提出很多建議，他任內規畫10大交通基礎建設，目前已有7案已核定經費正在進行中，其餘3案也在努力中，希望能讓民眾生活更加便利。工務處長戴志君也表示，經國橋改善計畫日前已完成基本設計，招標文件送到國土管理署，後續將由國土署發包、施工，期望能在明年第一季發包。

新竹縣在2021年啟動「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，這是全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試，林碩彥也另外關心目前無人自駕電動公車的推動狀況。

楊文科回應時表示，這也是縣府推動智慧交通的一環，無人自駕巴士與工業技術研究院和中央合作，進展很迅速，不過到要試驗載客的階段，因經費沒有下落而未能實施，楊文科說，無人巴士也是未來趨勢，包含設置智慧公車亭、各路口防撞措施、感應器等都需要經費建置。