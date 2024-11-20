綠鬣蜥搭車來苗栗？ 縣府憂心已有小量族群野外繁衍

外來種綠鬣蜥在南部泛濫成災， 苗栗縣5年來捕捉15隻，縣府農業處長陳樹義透露有些是搭貨車北上，擔心野外已有小量族群繁衍，爭取林業保育署補助監測計畫，即時捕捉移除。

綠鬣蜥強勢物種，南部野外大量繁殖危害農作物及生態，縣議員張佳玲、鄭聚然等人在縣議會質詢，都認為綠鬣蜥在苗栗縣已經現蹤，縣府應該正視，張佳玲並建議比照南部發獎金補助移除，甚或採目前委託捕蜂捉蛇模式，專責捕捉綠鬣蜥，避免數量一發難以收拾。

陳樹義答詢證實綠鬣蜥通報確有增加的趨勢，他說，2020年至2022年間，每年各捕捉3隻綠鬣蜥，去年增加到6隻，其中，通霄鎮2隻查出藏在貨車，隨車來苗栗落腳，南部野外綠鬣蜥的族群數量龐大，日後有可能循此途徑運送到各個縣市，此外，今年至今移除3隻。

5年15隻綠鬣蜥，多數疑似南部北上，或是人為放生，但讓人憂忡忡是苗栗市去年發現移除的綠鬣蜥，及今年11月25日民眾在臉書PO出後龍鎮攀附在木瓜樹，後來逃逸無蹤的綠鬣蜥，專家判斷可能是野生的個較高，懷疑苗栗縣野外已有小量族群，綠鬣蜥繁殖力強，縣府嚴陣以待。

陳樹義說，民眾如果發現綠鬣蜥，要盡速通報「1999」派員移除，縣府已爭取明年林保署補助監測計畫，依綠鬣蜥被目擊地點，進行環境調查及長期監測並搜尋蹤跡，若發現個體立即移除，盡量降低族群擴散機會。