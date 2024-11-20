新竹晶品城轉型至今無下文 議員：市府對業者督導不力

原預計今年底改裝完工並轉型的「晶品城」如今仍大門深鎖，宛如一座空城，民進黨新竹市議員劉康彥在議會質詢時指出，市府對業者督導不力，默許業者擺爛長達8個月，嚴重損及市民使用公共空間的權益；市府回應，晶品城BOT案目前由業者針對附屬事業進行轉型規畫中，市府會持續督導。

市府交通處指出，竹市林森路立體停車場BOT案及其附屬事業商場，依照市府於2013年與民間機構（晶品開發實業股份有限公司）訂立的投資契約規定履約，該場於2016年10月8日正式啟用。晶品公司皆依2013年與市府所簽訂生效的合約內容，持續履約且依投資契約繳納權利金，該公司自今年初封館改裝，並同時評估未來營運規畫。

交通處指出，有關晶品城BOT案，市府會持續督導業者以市民福祉為主，並協助該公司未來後續營運規畫。此外，有關晶品公司與攤商爭議部分，是該公司與攤商間的契約糾紛，該公司應依契約與攤商循司法途徑處理，以求公平合理解決相關爭議。

交通處表示，民間投資（BOT）推動公共建設，是希望透過民間資金及借重其工作效率、專業經營能力，政府與民間透過合作促進商業發展，只要業者符合都市計畫土地使用管制相關規定，且以活力及創意思考來做該區位的有效營運，市府均樂觀其成。

交通處強調，新竹市晶品城與台北市京華城完全無關，案情內容及型態完全不相同，希望外界勿有不當連結，造成市民錯誤認知，期待轉型後能重新帶動舊城周邊發展及興盛竹市商圈。

劉康彥指出，今年3月他揭露晶品城打算轉做長照，網路也盛傳將關門歇業，才迫使市府出面解釋，承認已審查變更使用許可，同意業者從原本的商場改經營長照機構，業者也對外聲明，強調轉型是必要之路，將閉館改裝，預計今年底前完工，但如今卻是一場空。

劉康彥說，這是市府的BOT案，新業者無視契約在先，限時舊攤商捲鋪蓋走人，大家擔心血本無歸，但市府態度冷血，稱爭議均由業者負責。

劉康彥表示，針對他的質疑，市府當初透過新聞稿，要求他「勿用片面資訊否定BOT專業委託精神，並讓願意真正投入新竹市發展的廠商能有信心，期盼轉型後能重新帶動周邊發展及興盛」，這形同替新業者背書，但如今晶品城除停車功能，整棟大樓依舊荒廢在原址，試問市府，業者的專業何在？何時才能迎來周邊發展及興盛？

劉康彥說，民眾黨主席柯文哲因「京華城案」疑似涉貪遭收押，並牽連相干前北市府局，他提醒市府基層，日後無論是審查晶品城或其他個案，一定要堅持專業、保護自己，不要成為可割可棄的犧牲品，更不能淪為共犯集團。