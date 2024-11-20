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里長擔心到無法睡...新竹中寮里地勢低逢雨必淹 市府爭取改善經費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員蕭志潔表示，中清路近幾年增加4大社區，有大樓也有透天，越來越多年輕人移居於此，但不能忍受的是，剛買的新房子裝潢好就遇上積淹水。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蕭志潔表示，中清路近幾年增加4大社區，有大樓也有透天，越來越多年輕人移居於此，但不能忍受的是，剛買的新房子裝潢好就遇上積淹水。記者黃羿馨／攝影

新竹市北區中寮里地勢較低窪，市議員蕭志潔指出，中清路與中福路2區巷弄，只要雨量超過20毫米就會積淹水，近年很多年輕人移居，盼改善當地排水問題；工務處長陳明錚則回應，將評估重作側溝，另會爭取優先補助滯洪池、抽水機經費。

蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水，半夜如果下大雨里長都擔心到無法睡覺，只能不斷的來回巡邏。

蕭志潔表示，中清路近幾年增加4大社區，有大樓也有透天，越來越多年輕人移居於此，但不能忍受的是，年輕人創業已經很辛苦，剛買的新房子裝潢好就遇上積淹水，家具全都泡湯，尤其地下室泡水車問題更嚴重，年輕人買房子不知道這邊排水系統這麼差，講了1、20年都沒太多改善。

蕭志潔更指出，除了滯洪池要整治之外，她認為主要是巷道沒有排水整體系統，盼市府設法解決中寮里積淹水之苦，「沒有好的排水系統，水只好倒灌到家裡面」，還好這幾次颱風雨量不大，否則後果不堪設想。

新竹市工務處長陳明錚表示，在中清路18巷範圍的部分，市府有提出短期的解決方案，主要是以中清公園來設置滯洪池，盼解決此區的問題，再來中福路的部分是屬於F幹線，區公所目前在評估改變或重作側溝等。

至於計畫期程有無明確時間表？陳明錚則表示，市府正在爭取海淡廠周邊環境改善的經費，中清公園滯洪池也列在優先補助的範圍內，因此爭取到經費後，應可優先來改善中清路的狀況。

同時，D、E幹線下游，事實上就是南寮滯洪池，有關滯洪池的容量問題，市府已預先布設2台移動式的抽水機，同時也研擬設置6台的抽水機及站體，目前也都列在與海淡廠優先補助的範圍內。

新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議員蕭志潔指出，中清路與中福路2區巷弄只要急降雨超過20毫米必定積淹水，半夜如果下大雨里長都擔心到無法睡覺。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蕭志潔指出，中清路與中福路2區巷弄只要急降雨超過20毫米必定積淹水，半夜如果下大雨里長都擔心到無法睡覺。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播
新竹市議員蕭志潔指出，南寮地區尤其是中清路18巷、延平路三段612巷、中福路65巷、29巷8弄，這些地段只要急降雨超過20毫米必定積淹水。圖／取自新竹市議會直播

年輕人 淹水 滯洪池

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