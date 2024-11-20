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苗栗縣11所學校光電球場施工擺爛 鍾東錦：盡速終止契約

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南國中光電球場施工立柱後停下來，校園如工地，議員葉忠倫抨擊影響受教權，並有安全疑慮。圖／葉忠倫提供
苗栗縣竹南國中光電球場施工立柱後停下來，校園如工地，議員葉忠倫抨擊影響受教權，並有安全疑慮。圖／葉忠倫提供

苗栗縣議員葉忠倫日前爆出竹南國中光電球場懸宕，校園如工地，影響學生受教權及安全，縣府教育處盤點全縣11所學校逾工期，進度卻僅0至58%，縣長鍾東錦指示盡速終止契約，維護各校權益。

竹南國中2018年配合地下停車場施作，球場已經不堪使用，再配合光電球場施作，該完工也沒有完工。學校有籃球隊，卻6年沒有室外籃球場可以使用，校園如工地，安全也有疑慮，葉忠倫為學校請命，包括復原或後續另找廠商，單靠學校一己之力難以解決，希望縣府協助。

教育處盤點，縣府配合體育署光電球場政策，全縣11所學校於2022年8月簽約標租，建置光電球場，施工期限23個月，今年7月到期後，盤點各校進度，其中， 照南國中、 啟新國中、頭份國中已發函通知終止契約， 中興國小、銅鑼國小、建中國小尚未進場施工。

5校已進場施工，竹南國中主球場進行基礎工程，車棚完成地坪與基礎，整體進度23%；大埔國小屋頂已施做完成，光電板未裝設，進度58%；文山國小柱體已灌漿完畢，進度20%；大西國中廠商今年11月5日拆除網球場，6日進場打掉網球場圍牆、挖地坪；苑裡國小目前完成灌漿基礎角部分，進度15%。

教育處徵詢專家意見，建議進場施工及未進場施工學校，盡速提出催告，並明確敘明催告期限2周，期限截止日後，再發函通知終止契約或存證信函，以利終止事宜。

鍾東錦認為光電球場工程，已逾契約期限，指示教育處了解各校意願，如果仍有施作的必要，終止契約後，辦理重新招標，另一方面則檢視違約金、履約保證金復原，縣府協助確保各校權益。

苗栗縣竹南國中光電球場施工立柱後停下來，校園如工地，議員葉忠倫抨擊影響受教權，並有安全疑慮。圖／葉忠倫提供
苗栗縣竹南國中光電球場施工立柱後停下來，校園如工地，議員葉忠倫抨擊影響受教權，並有安全疑慮。圖／葉忠倫提供

建中 校園 鍾東錦

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