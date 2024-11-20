桃園3.6億元燈會預算 綠提擱置案未過

桃園市觀光旅遊局今年、明年編列3.6億餘元預算，辦理2025台灣燈會，昨天議會聯席審查預算，綠營多名議員質疑，預算說明不到1百字，明年就要編3億元，比「一字千金」誇張，動議擱置，國民黨議員展現人數優勢反對，擱置案表決後未過關；議員凌濤反擊，預算書格式本就是簡單扼要，綠營不該為擱置而擱置。

觀旅局長周柏吟說，預算書不夠具體部分，將以書面詳細說明；市府自編預算，同時積極透過各局處向中央各部會爭取補助，已向中央提近7千萬元需求，有信心能爭取中央補助，也盼議員支持。

民進黨議員黃瓊慧、許家睿與魏筠等人質詢燈會預算，憂心市府觀旅局自編3.6億元不夠，恐無法辦好台灣燈會，同黨議員王珮毓並指，3億預算說明僅「展現桃園城市魅力與觀光特色…打造國際級之活動」等，內容過少又不具體。

國民黨議員陳韋曄認為，市府為辦燈會編龐大預算，但尚未看見中央撥補經費；議員舒翠玲則要求觀旅局精益求精，預算3億元也要把活動辦得風風光光，並防範二次發包、廠商跑路等情。

綠營多名議員認為燈會預算說明不夠具體詳盡，由議員許家睿動議擱置整筆預算3億元，遭藍營反對，擱置案以13票同意對23票反對而未過關。

觀旅局指出，台灣燈會是中央與地方合作舉辦，初估中央編1.5億元布置主燈區。觀旅局就其他燈區設計布置、活動規畫、宣傳及遊客服務編3.6億元，今年已編6千萬餘元，明年編3億元，加上交通局、工務局等預算，市府負擔總額約5.6億元。