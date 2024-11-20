聽新聞
0:00 / 0:00

桃園3.6億元燈會預算 綠提擱置案未過

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市觀光旅遊局明年編列3.6億元預算辦2025台灣燈會，綠營議員認為經費說明太簡單，比「一字千金」誇張，並指台南花5億元才辦好活動，質疑3.6億元的成效，提議擱置。記者陳俊智／攝影
桃園市觀光旅遊局明年編列3.6億元預算辦2025台灣燈會，綠營議員認為經費說明太簡單，比「一字千金」誇張，並指台南花5億元才辦好活動，質疑3.6億元的成效，提議擱置。記者陳俊智／攝影

桃園市觀光旅遊局今年、明年編列3.6億餘元預算，辦理2025台灣燈會，昨天議會聯席審查預算，綠營多名議員質疑，預算說明不到1百字，明年就要編3億元，比「一字千金」誇張，動議擱置，國民黨議員展現人數優勢反對，擱置案表決後未過關；議員凌濤反擊，預算書格式本就是簡單扼要，綠營不該為擱置而擱置。

觀旅局長周柏吟說，預算書不夠具體部分，將以書面詳細說明；市府自編預算，同時積極透過各局處向中央各部會爭取補助，已向中央提近7千萬元需求，有信心能爭取中央補助，也盼議員支持。

民進黨議員黃瓊慧、許家睿與魏筠等人質詢燈會預算，憂心市府觀旅局自編3.6億元不夠，恐無法辦好台灣燈會，同黨議員王珮毓並指，3億預算說明僅「展現桃園城市魅力與觀光特色…打造國際級之活動」等，內容過少又不具體。

國民黨議員陳韋曄認為，市府為辦燈會編龐大預算，但尚未看見中央撥補經費；議員舒翠玲則要求觀旅局精益求精，預算3億元也要把活動辦得風風光光，並防範二次發包、廠商跑路等情。

綠營多名議員認為燈會預算說明不夠具體詳盡，由議員許家睿動議擱置整筆預算3億元，遭藍營反對，擱置案以13票同意對23票反對而未過關。

觀旅局指出，台灣燈會是中央與地方合作舉辦，初估中央編1.5億元布置主燈區。觀旅局就其他燈區設計布置、活動規畫、宣傳及遊客服務編3.6億元，今年已編6千萬餘元，明年編3億元，加上交通局、工務局等預算，市府負擔總額約5.6億元。

台灣燈會 桃園 議員

延伸閱讀

桃園跨年演唱會有譜？今重新上網招標 觀旅局曝1地點可能性最大

檢廉約談黃珊珊 凌濤：密切關注是否證人轉被告

橘子是延押柯文哲的幌子？凌濤對比超思案：雙標太誇張

颱風打亂航班！傳華航乘客暴走地勤下跪道歉 議員「難過又生氣」

相關新聞

桃園3.6億元燈會預算 綠提擱置案未過

桃園市觀光旅遊局今年、明年編列3.6億餘元預算，辦理2025台灣燈會，昨天議會聯席審查預算，綠營多名議員質疑，預算說明不...

檢舉街頭垃圾包 苗縣獎金調回5成

街頭亂丟家戶垃圾破壞市容，苗栗縣過去祭出檢舉獎金辦法，可實收高達罰鍰50%，「造就」年收入百萬元檢舉達人，後來降為10%...

竹市民政處長備詢直播嗆議員 事後道歉

新竹市議會昨天市政總質詢爆發爭議，無黨籍議員田雅芳質詢點名民政處長施淑婷疑處理某公務員降薪調職不公，施當場直播開嗆「胡說...

風城掀空戰！高虹安力捧愛將 施淑婷議會直播嗆議員

新竹市議會市政總質詢今天上演官員開直播嗆議員的罕見戲碼，掀起政壇熱議。作風嗆辣的正是新竹市政府民政處長施淑婷，她是停職中...

桃園義盛1號溫泉井完工 明年1月小烏來溫泉區試營運

桃園市政府為開發復興溫泉鄉，繼羅浮溫泉後，今年小烏來義盛溫泉1號井鑿井硬體施工完成，市府風景區管理處今天下午表示，義盛1...

竹市停水注意！26日這2里4818戶停水8小時

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處配合「竹市汙水公道五路用戶接管管線遷移工程」，11月26日上午8時至晚間6時，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。