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竹市民政處長備詢直播嗆議員 事後道歉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市議會昨天市政總質詢爆發爭議，無黨籍議員田雅芳質詢點名民政處長施淑婷疑處理某公務員降薪調職不公，施當場直播開嗆「胡說八道」，多名議員譁然不滿，議長許修睿也認為「此風不可長」。施淑婷4小時後鞠躬道歉，代理市長邱臣遠也緩頰，若有誤會加強溝通。

田雅芳昨早質詢提及，有提案要求民政處落實殯葬館環境清潔，但承辦人卻被降薪調職，她日前質詢此事，當天施淑婷竟施壓內部不得檢舉，有違民眾黨要建立「吹哨者保護機制」理念等。

施淑婷不滿田雅芳質詢內容，當場在議事堂用個人臉書粉專直播，對著議員拍攝並說「誇張耶」、「全都胡說八道，我有全部錄音檔」云云。事後強調議員有權質詢監督，但不代表能抹黑造謠。

官員罕見直播回嗆引起議員關注，時代力量市議員林彥甫、民進黨市議員曾資程都直言，此舉是嚴重藐視議會。田雅芳也不滿表示，施淑婷藐視議員，涉及公然侮辱及加重誹謗，將提告。

早上議會質詢爭議延燒到下午預算審查，擔任大會主席的議長許修睿一度暫停審查，與各黨團代表開會，決定讓施淑婷道歉止血。許說，直播尤其嗆議員行為「此風不可長」，不可再發生。

「在這邊誠心誠意跟大家道歉」，施淑婷表示，她向大會所有同仁、議員以及非當事人道歉，希望大家能接受。但田雅芳回應，不接受這種沒有誠心的道歉，已委託律師提告。

市議會指出，新竹市議會錄音錄影管理規則第6條規定，除依其他法令規定外，會議非經大會主席許可，任何人不得在議場內自行錄音、錄影或轉播。

新竹 直播 議員

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