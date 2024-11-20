檢舉街頭垃圾包 苗縣獎金調回5成

街頭亂丟家戶垃圾破壞市容，苗栗縣過去祭出檢舉獎金辦法，可實收高達罰鍰50%，「造就」年收入百萬元檢舉達人，後來降為10%，縣務會議昨決議「街頭垃圾包」檢舉獎金再調高到50%，遏阻亂象。彰化縣彰化市、員林市則靠增設監視器取締，今年裁罰1256件。

苗栗縣因檢舉獎金縮水至罰鍰10%，去年受理民眾檢舉違反廢棄物清理法案僅1120件，今年至今389件。縣府環保局權衡違規破壞縣容整潔嚴重性、復原難易度、比例原則，及因應環境部推動菸蒂不落地政策等，修正辦法調高檢舉獎金。

此修正辦法昨天縣務會議討論通過，其中，未依規定任意棄置垃圾包，檢舉獎金50%，隨地拋棄紙屑、菸蒂、檳榔渣或其他一般廢棄物，增至20%。

環保局長陳華盛說，街頭垃圾包嚴重破壞市容觀瞻，但取締難度高，今年迄今破袋稽查，裁罰僅103件，檢舉案件更是寥寥無幾，未來獎金提高到50%，每件最高3000元，鼓勵民眾踴躍檢舉。另，彰化縣環保局與彰化市、員林市公所有鑒於收垃圾定點常在非收垃圾時間被亂丟垃圾，陸續加設路口監視器取締，甚至上網公開亂丟垃圾影像，逐漸遏止歪風。員林清潔隊去年曾在山腳路與大村鄉交界的垃圾亂丟熱點連2個月拍照取締，共開罰24件，亂象改善不少。

彰化縣環保局長江培根說，環保局在全縣10個重要交通熱點設拍照監視器取締，項目有生活垃圾包、大型家具、農廢、事業廢棄物菸蒂、衛生紙、檳榔渣等，去年共裁罰1282件、罰款153萬多元，今年截至10月底開罰1256件、罰金154萬多元。