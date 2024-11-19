風城掀空戰！高虹安力捧愛將 施淑婷議會直播嗆議員

新竹市議會市政總質詢今天上演官員開直播嗆議員的罕見戲碼，掀起政壇熱議。作風嗆辣的正是新竹市政府民政處長施淑婷，她是停職中的市長高虹安力捧愛將，從2022年縣市長選舉一起代表民眾黨打選仗，高虹安拚新竹市長、施淑婷戰西區議員，施第三高票落選後被高帶進市府，一路任職發言人、民政處長，網路「空戰」話題不斷。

37歲的施淑婷初出政壇在2022年縣市長選舉，時任立委的民眾黨籍高虹安參選新竹市長，同時身兼民眾黨新竹黨部主委，也負責布局新竹議員選舉，當年派出美女刺客施淑婷挑戰西區議員。施淑婷跟著高虹安一路挺過受全國矚目的地方選舉激戰，最後雖以第三高票敗北，沒能搶進西區僅有的2席，但已對藍綠造成一定壓力。

已是「三寶媽」的施淑婷外型亮眼，落選後跟著高虹安進入市府任職，先擔任新竹市政府發言人一職，負責媒體事務溝通發言，應對進退得宜，獲不少媒體正面評價。同時也不時代表市長高虹安出席活動、會勘等，積極耕耘地方，可能再投入2026選舉。

施淑婷近2年陸續任職竹市府發言人、民政處長以來，常透過臉書粉專分享市政心得、時事心情與美照，粉絲頁有1萬人追蹤，貼文卻也不時引發爭議，去年曾因留言「納粹」及「希特勒」等敏感字眼反擊網友言論引來筆戰，今年則因PO出持槍照被網友發現姿勢錯誤，挨酸「想毀容」，屢屢躍上新聞版面。

尤其，施淑婷性格直率，面對批評攻擊多採直球對決，今年4月因不滿綠營市議員在政論節目稱高虹安男友李忠庭出入民政處，她不僅嚴厲駁斥是假訊息，還在臉書放上與一名民政處專員的對話錄音還原經過，但公開私下對話，卻也有如「公審」公務員。