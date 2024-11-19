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桃園義盛1號溫泉井完工 明年1月小烏來溫泉區試營運

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供
復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供

桃園市政府為開發復興溫泉鄉，繼羅浮溫泉後，今年小烏來義盛溫泉1號井鑿井硬體施工完成，市府風景區管理處今天下午表示，義盛1號第一口溫泉井完工，目前進行驗收及設備化調整，預計明年1月試營運，未來結合宇內溪溫泉戲水區野溪溫泉，發展冷熱泉泡湯觀光。

復興區小烏來風景區早期即有溫泉出現，後因石門水庫上游興建水利工程影響，造成溫泉消失，市府觀旅局在2018年完成小烏來義盛區溫泉探測，發現地下約600公尺深度蘊藏碳氫鈉泉泉脈，泉溫估計攝氏40到50度，開發每天可取供150到300立方公尺水量。

市政府今年1月展開小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程施工，開挖小烏來第一口溫泉取供井，該義盛溫泉第一口井硬體施工至10月底完工，目前進行驗收作業設備優化調整，預計12完成。

市府風管處表示，為開發小烏來義盛溫泉泡湯區，第一口溫泉井完成驗收後，預計明年1月試營運，未來投入開發宇內溪溫泉戲水區野溪溫泉，引進合法溫泉民宿業及露營區進駐，發展小烏來溫泉泡湯區，帶動北橫溫泉觀光發展。

復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供
復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供
復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供
復興區小烏來義盛溫泉1號井工程完成，未來結合宇內溪野溪溫泉，預計明年1月試營運。圖／觀旅局提供

溫泉 烏來 石門水庫

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