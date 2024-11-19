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新竹市府民政處長施淑婷備詢直播嗆議員挨批 議長裁示道歉

中央社／ 新竹市19日電

新竹市府民政處長施淑婷上午在議會備詢時開直播議員的質詢內容「胡說八道」，引發多名議員怒批是藐視議會。議會主席、議長許修睿下午在會議中裁示施淑婷道歉，並要求不可再發生。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，無黨籍議員田雅芳質詢時，施淑婷透過臉書Facebook個人粉絲專頁開直播，並說「她在胡說八道」及「太誇張，我有錄音檔」等語。

田雅芳對此表示，將對施淑婷提告刑法誹謗罪，以正視聽。

新竹市議會下午進行總預算審查，民進黨議員曾資程、時代力量議員林彥甫先後發言，要求暫時擱置審查總預算，希望市府先處理施淑婷上午備詢時開直播嗆議員的行為。

曾資程表示，此事攸關議員質詢權益，要求市府妥善處理。林彥甫說，官員開直播嗆議員是全國首例，要求施淑婷深切反省。

對此，新竹市議會主席、議長許修睿裁示先暫停預算審查，經與各黨團代表開會討論後，決議要求施淑婷向議會道歉，且要求開直播、尤其嗆議員的行為「此風不可長」，未來不可再發生類似問題。

施淑婷表示，對於她上午的行為，誠心誠意向所有議員、議會人員及非當事人道歉，希望大家能接受，並允諾未來絕對不會在議會直播。

新竹市代理市長邱臣遠透過文字指出，有關上午議會議事堂內發生的事件，尊重議事規則，若有造成議員誤會，市府會再溝通說明。

新竹市議會表示，會議中未經大會主席許可不得在議場內錄音、錄影或轉播，若有人需錄影、直播，經請示議會主席，通常會持開放態度。

新竹 直播 議員

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