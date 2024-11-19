新竹市府民政處長施淑婷備詢直播嗆議員挨批 議長裁示道歉

新竹市府民政處長施淑婷上午在議會備詢時開直播嗆議員的質詢內容「胡說八道」，引發多名議員怒批是藐視議會。議會主席、議長許修睿下午在會議中裁示施淑婷道歉，並要求不可再發生。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，無黨籍議員田雅芳質詢時，施淑婷透過臉書Facebook個人粉絲專頁開直播，並說「她在胡說八道」及「太誇張，我有錄音檔」等語。

田雅芳對此表示，將對施淑婷提告刑法誹謗罪，以正視聽。

新竹市議會下午進行總預算審查，民進黨議員曾資程、時代力量議員林彥甫先後發言，要求暫時擱置審查總預算，希望市府先處理施淑婷上午備詢時開直播嗆議員的行為。

曾資程表示，此事攸關議員質詢權益，要求市府妥善處理。林彥甫說，官員開直播嗆議員是全國首例，要求施淑婷深切反省。

對此，新竹市議會主席、議長許修睿裁示先暫停預算審查，經與各黨團代表開會討論後，決議要求施淑婷向議會道歉，且要求開直播、尤其嗆議員的行為「此風不可長」，未來不可再發生類似問題。

施淑婷表示，對於她上午的行為，誠心誠意向所有議員、議會人員及非當事人道歉，希望大家能接受，並允諾未來絕對不會在議會直播。

新竹市代理市長邱臣遠透過文字指出，有關上午議會議事堂內發生的事件，尊重議事規則，若有造成議員誤會，市府會再溝通說明。

新竹市議會表示，會議中未經大會主席許可不得在議場內錄音、錄影或轉播，若有人需錄影、直播，經請示議會主席，通常會持開放態度。