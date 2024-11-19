竹市停水注意！26日這2里4818戶停水8小時

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處配合「竹市汙水公道五路用戶接管管線遷移工程」，11月26日上午8時至晚間6時，共計10小時停水施工，停水區域包括埔頂里、龍山里，約4818戶受影響，請用戶請留意及提早儲水備用。

台水公司指出，第三區管理處新竹給水廠配合「竹市汙水公道五路用戶接管管線遷移工程」，11月26日上午8時至晚間6時，共計10小時停水施工，如遇雨天不施工，停水區域包括埔頂里、龍山里。

台水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉，恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。