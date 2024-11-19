桃園國際共創日 吸引日韓美等團隊加入共推AI

桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。此次活動吸引新加坡、韓國、日本及美國等新創團隊參與，並獲瑞昱半導體、花旗銀行、Visa等國際企業支持，展現桃園推動新創的決心，為在地新創搭建通往國際舞台的橋樑。

張善政指出，自去年親赴美國矽谷拜會全球知名創業加速器平台Plug and Play總部後，便積極媒合推動其在台發展。透過首屆桃園國際共創日舉辦，宣告雙方合作正式啟動，期待透過與Plug and Play的策略聯盟，能協助在地新創企業鏈結全球資源，同時匯聚國際創新能量，為桃園產業的發展注入嶄新動能。

Plug and Play亞太區投資副總裁Wayne Soh看好桃園新創發展潛力，並指出在全球數位轉型浪潮下，桃園擁有發展智慧城市的優勢條件，Plug and Play將善用其國際網絡優勢，串聯在地新創與全球資源，並以人工智慧、智慧城市、智慧製造、綠色科技及ESG為核心，協助桃園建構國際級的創新及創業生態系，賦予桃園的企業更具國際競爭力，加速在地產業升級與轉型。