桃園國際共創日 吸引日韓美等團隊加入共推AI
桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。此次活動吸引新加坡、韓國、日本及美國等新創團隊參與，並獲瑞昱半導體、花旗銀行、Visa等國際企業支持，展現桃園推動新創的決心，為在地新創搭建通往國際舞台的橋樑。
張善政指出，自去年親赴美國矽谷拜會全球知名創業加速器平台Plug and Play總部後，便積極媒合推動其在台發展。透過首屆桃園國際共創日舉辦，宣告雙方合作正式啟動，期待透過與Plug and Play的策略聯盟，能協助在地新創企業鏈結全球資源，同時匯聚國際創新能量，為桃園產業的發展注入嶄新動能。
Plug and Play亞太區投資副總裁Wayne Soh看好桃園新創發展潛力，並指出在全球數位轉型浪潮下，桃園擁有發展智慧城市的優勢條件，Plug and Play將善用其國際網絡優勢，串聯在地新創與全球資源，並以人工智慧、智慧城市、智慧製造、綠色科技及ESG為核心，協助桃園建構國際級的創新及創業生態系，賦予桃園的企業更具國際競爭力，加速在地產業升級與轉型。
桃園市青年局表示，「桃園國際共創日」活動聚焦於AI、智慧城市、智慧製造及永續發展等4大主題，邀請國際專業講者，如Plug and Play的ESG專家、APAC投資副總裁、東南亞新創媒體e27代表等，共同探討全球永續發展趨勢及市場機會，協助桃園新創企業拓展國際市場。
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