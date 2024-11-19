快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

桃園國際共創日 吸引日韓美等團隊加入共推AI

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。圖／桃園市政府提供
桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。圖／桃園市政府提供

桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。此次活動吸引新加坡、韓國、日本及美國等新創團隊參與，並獲瑞昱半導體、花旗銀行、Visa等國際企業支持，展現桃園推動新創的決心，為在地新創搭建通往國際舞台的橋樑。

張善政指出，自去年親赴美國矽谷拜會全球知名創業加速器平台Plug and Play總部後，便積極媒合推動其在台發展。透過首屆桃園國際共創日舉辦，宣告雙方合作正式啟動，期待透過與Plug and Play的策略聯盟，能協助在地新創企業鏈結全球資源，同時匯聚國際創新能量，為桃園產業的發展注入嶄新動能。

Plug and Play亞太區投資副總裁Wayne Soh看好桃園新創發展潛力，並指出在全球數位轉型浪潮下，桃園擁有發展智慧城市的優勢條件，Plug and Play將善用其國際網絡優勢，串聯在地新創與全球資源，並以人工智慧、智慧城市、智慧製造、綠色科技及ESG為核心，協助桃園建構國際級的創新及創業生態系，賦予桃園的企業更具國際競爭力，加速在地產業升級與轉型。

桃園市青年局表示，「桃園國際共創日」活動聚焦於AI、智慧城市、智慧製造及永續發展等4大主題，邀請國際專業講者，如Plug and Play的ESG專家、APAC投資副總裁、東南亞新創媒體e27代表等，共同探討全球永續發展趨勢及市場機會，協助桃園新創企業拓展國際市場。

桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。圖／桃園市政府提供
桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台灣重要門戶，更矢志打造區域級新創樞紐。圖／桃園市政府提供

新創企業 美國

延伸閱讀

桃園AI環境汙染辨識系統 獲亞太唯一智慧城市雙首獎大獎

桃園美國學校運動會 張善政：攜手營造國際化優質校園

桃園義消捕蜂遭蜂螫身亡 張善政前往慰問

桃捷綠線GC04B標開工 張善政：工程里程碑

相關新聞

桃園義盛1號溫泉井完工 明年1月小烏來溫泉區試營運

桃園市政府為開發復興溫泉鄉，繼羅浮溫泉後，今年小烏來義盛溫泉1號井鑿井硬體施工完成，市府風景區管理處今天下午表示，義盛1...

桃園國際共創日 吸引日韓美等團隊加入共推AI

桃園國際共創日（Taoyuan Start Gate）今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，桃園以國際機場為優勢，不僅是台...

竹市停水注意！26日這2里4818戶停水8小時

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處配合「竹市汙水公道五路用戶接管管線遷移工程」，11月26日上午8時至晚間6時，共...

楊梅地下道燈暗潮濕又一堆塗鴉 地方憂成治安死角

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，民代接獲家長陳情，...

新竹市府局處長開直播嗆議員胡說八道 代理市長回應了

新竹市議會今天上午市政總質詢，輪到無黨籍市議員田雅芳質詢民政處問題時，處長施淑婷直播開嗆「胡說八道」，引起議員們不滿，下...

「全台首例」竹市官員開直播嗆議員惹議 稍晚公開致歉

新竹市議會今天上午市政總質詢，輪到無黨籍市議員田雅芳質詢民政處問題時，民政處長施淑婷在臉書粉專直播開嗆「胡說八道」，引起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。