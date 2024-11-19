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楊梅地下道燈暗潮濕又一堆塗鴉 地方憂成治安死角

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，民代接獲家長陳情，因楊梅國中及國小學生都會使用，但因為燈光略昏暗，獨自一人都不太敢走，希望改善。桃園市養工處回應，楊梅區公所將納入明年修繕計畫。

楊梅地下道興建完工至今約45年時間，主要是因應台1線拓寬後，為了方便當地民眾跟學生通過車流較多的馬路，不過使用時間長年久失修，不僅地下道牆面被噴漆塗鴉，燈光也昏暗，地下道內也漏水，讓民眾不敢行走。

有民眾表示，之前走過有陰影，因為燈光昏暗，加上地面髒亂，單獨一人其實不太敢走。市議員周玉琴也接獲許多當地里民及家長陳情，希望能做整體改善。

周玉琴說，燈光不足、地板潮濕，楊梅國中及國小學生又常要使用，不過設備老舊，又無手扶梯及電梯相當不便，也讓學生們行走時沒有安全感，因此希望相關單位可以妥善改善。

桃園市養工處回應，地下道由楊梅區公所負責維管，將列入明年度的改進修繕計畫，爭取改善抓漏、防水閘門、燈具及樓梯止滑條等，並將牆面油漆粉刷，預計明年爭取到經費後開始修繕。

養工處說，因地下道老舊，當時興建的設計圖資料已找不到，若要增設手扶梯及電梯，不清楚機電設備位置，也不一定有預留設置空間，若擅自開挖施工會有危險，加上地下道老舊有存廢的問題，後續若要拆除，會由公所發起進入評估，目前先短期修繕，中長期存廢問題再討論。

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道設施老舊又漏水，地下道牆面更被塗鴉，有民眾憂心成為治安死角，希望改善。記者翁唯真／攝影

小學生 桃園 漏水

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