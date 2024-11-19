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「全台首例」竹市官員開直播嗆議員惹議 稍晚公開致歉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
田雅芳今天在議會質詢時點名施淑婷處理公務員降薪調職一事不公，施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播。記者黃羿馨／攝影
田雅芳今天在議會質詢時點名施淑婷處理公務員降薪調職一事不公，施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會今天上午市政總質詢，輪到無黨籍市議員田雅芳質詢民政處問題時，民政處長施淑婷在臉書粉專直播開嗆「胡說八道」，引起議員們不滿，下午預算審查也一度暫停，施淑婷也公開向各位議員道歉，並承諾不會再犯。

田雅芳今天在議會質詢時點名施淑婷處理公務員降薪調職一事不公，施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「全都胡說八道，我有全部錄音檔」，事後施淑婷更回擊，在民主殿堂上議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，田雅芳對此也發布聲明揚言提告。

民進黨新竹市議員曾資程，今天也在下午議會審查時表示，上午議員質詢時，有市府官員開直播嗆質詢議員，不僅是對個別議員職權行使的藐視，更是嚴重挑戰議會、民意機關神聖嚴肅地位，他建議主席在市府沒有妥善處理這離譜官員、未獲善意回應之前暫停預算審查，並請主席、議長裁示。

時代力量市議員林彥甫也代表時代力量黨團表示，局處首長在議員質詢開直播是「全台首例」，事後還無關緊要，處長應該要深刻反省。

新竹市議會主席、議長許修睿也當場暫停預算審查，並與各黨團代表開會討論，最終決定讓施淑婷道歉止血。

「在這邊誠心誠意跟大家道歉」，施淑婷表示，對於她早上的行為，對大會所有同仁、議員以及非當事人道歉，希望大家能接受。許修睿也表示，直播尤其嗆議員的行為「此風不可長」，未來不可發生這問題，施淑婷也承諾，未來絕對不會在議會直播。

不過田雅芳表示「不會接受」，施淑婷看起來不情不願，她絕對不會接受這種沒有誠心的道歉，再加上施淑婷的言語已經有極具汙辱跟誹謗的刑事責任，她已委託律師提告、以正視聽。

新竹市議會表示，按新竹市議會「錄音錄影管理規則」第6條規定，會議時，除依其他法令規定外，非經大會主席許可，任何人不得在議場內自行錄音、錄影或轉播。

新竹市議會說明，議事堂都是公開透明，議會質詢過程都有線上全程直播，有人要錄影、直播，議會主席、議長都是持開放態度，局處長直播和評論是個人行為，主要看當事議員有沒有提出藐視議會，議會將再討論，所有議員的要求，議長都會尊重。

民政處長施淑婷在臉書粉專直播開嗆議員質詢「胡說八道」，引起議員們不滿，下午預算審查也一度暫停，施淑婷也公開向各位議員道歉，並承諾不會再犯。記者黃羿馨／攝影
民政處長施淑婷在臉書粉專直播開嗆議員質詢「胡說八道」，引起議員們不滿，下午預算審查也一度暫停，施淑婷也公開向各位議員道歉，並承諾不會再犯。記者黃羿馨／攝影
時代力量市議員林彥甫也代表時代力量黨團表示，局處首長在議員質詢開直播是「全台首例」，事後還無關緊要，處長應該要深刻反省。記者黃羿馨／攝影
時代力量市議員林彥甫也代表時代力量黨團表示，局處首長在議員質詢開直播是「全台首例」，事後還無關緊要，處長應該要深刻反省。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市議員曾資程，今天也在下午議會審查時表示，上午議員質詢時，有市府官員開直播嗆質詢議員，不僅是對個別議員職權行使的藐視，更是嚴重挑戰議會、民意機關神聖嚴肅地位。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市議員曾資程，今天也在下午議會審查時表示，上午議員質詢時，有市府官員開直播嗆質詢議員，不僅是對個別議員職權行使的藐視，更是嚴重挑戰議會、民意機關神聖嚴肅地位。記者黃羿馨／攝影

新竹 直播 議員

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