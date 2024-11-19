桃園客庄找茶文化季明登場 小旅行千人健走好康獎不完
桃園市2024客庄找茶文化季將在明天（20日）開鑼，市政府客家局今天中午宣布推出龍潭千人健走、找茶嘉年華、客茶館館慶、找茶小旅行4大活動及4重優惠好康，局長范姜泰基表示，文化季活動優惠獎不完，希望打造大龍門旅遊廊帶客庄亮點，大家來龍潭品茶欣賞桃園之美。
今年客庄找茶文化季自明天起至12月15日舉辦，適逢台灣客家茶文化館開館2周年，客家局串聯龍潭區公所、客家茶文化館及創生團體共同推出客庄文化季4大活動，其中4重好康限量優惠，尤其是今年邁入第10年的龍潭千人健走，將在23日上午登場，首次移師高原地區舉辦，沿途欣賞潭茶園風光及大獎摸彩活動。
本月23、24日舉辦「找茶嘉年華」，結合客茶館茶主題展示空間及商店街區域，設置「茶伴茉莉」親子闖關遊戲，小小侍茶師、團揉大師DIY限量體驗課程，及氣球天使、魔幻泡泡秀親子互動表演；12月7、8日推出「花草國慶週年」及「天光藏茶」活動，可在23、24日及12月7、8日等4個周末假日免費入館參觀，找茶小旅行本月27日至12月12日期間推出3條路線共6場次小旅行，讓民眾體驗品茶、製茶特色。
范姜泰基表示，今年客庄找茶文化季還有4大優惠活動，行，小人國推出龍潭周邊地區居民299元一票現到底及「3倍放大券」消費抵300元優惠，及客茶館優惠套票，由廚師鍾竣宇推出以茶入味的客家美食，4大優惠「送禮送到手軟」，目的結合景點、在也產業、社區發展協會及在地創生，打造大龍門旅遊廊帶亮點，歡迎民眾趁客庄找茶文化季來龍潭體驗茶庄風貌及美食。
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