不到1百字要討3億元 桃園市明年台灣燈會預算被議員打槍

桃園市觀光旅遊局明年編列3.6億元預算辦2025台灣燈會，綠營議員認為經費說明太簡單，比「一字千金」誇張，並指台南花5億元才辦好活動，質疑3.6億元的成效，提議擱置，但藍營議員力挺，表決未過關；局長周柏吟表示，一定會把活動辦好。

國民黨議員陳韋曄指燈會預算分今明2年編列，去年6千多萬元、今年3億元，但看不到中央撥補；民進黨議員黃瓊慧則說台南今年花了5億元才把台灣燈會辦起來，質疑3.6億元「辦得起來嗎」。

民進黨議員王佩毓表示，觀旅局針對燈會編列3億元預算，但說明指提到「展現桃園城市魅力與觀光特色…打造國際級之活動」等，內容不到100字又不夠具體，比「一字千金」誇張；議員許家睿與魏筠等人質疑市府向中央爭取補助存在變數，應自己編預算。

國民黨議員舒翠玲要求觀旅局精益求精，預算3億元也要把活動辦得風風光光，並記取2016年台灣燈會教訓，避免用公帑幫承包廠商鋪柏油、拉水電，也要防範二次發包、廠商跑路等情。

民進黨多名議員認為燈會預算說明不夠具體詳盡，議員許家睿提案擱置整筆預算3億元，但國民黨反對；議會清點現場議員40，以舉手方式表決，結果13名同意、23名反對，擱置案未過關。

周柏吟表示，觀旅局編列燈會預算3.6億元，另爭取中央補助近7千萬元，市府交通局、工務局也有編列燈會相關預算，有信心爭取中央預算通過，也希望議員支持預算通過。