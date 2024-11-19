桃園AI環境汙染辨識系統 獲亞太唯一智慧城市雙首獎大獎

桃園市政府以「城市環境治理：AI環境汙染辨識系統」參加美國國際數據資訊公司舉辦的IDC未來企業大獎賽，競逐智慧城市類別–最佳數位政策，獲得國家首獎、亞太區首獎。環保局長陳世偉今天代表市府在新加坡受獎，再次讓「智慧桃園」施政成果揚名國際，駐新加坡台北代表處大使童振源特別到場恭賀。

陳世偉表示，IDC未來企業大獎已經舉辦8年，亞太區累計有6000件以上科技作品參賽，每年度的競賽由亞太區各國選出國家首獎（Country Winner）後，把作品送往新加坡第2輪競賽，由各國的首獎中選出亞太區首獎。無論國家首獎或亞太區首獎都由國際評審評鑑，難度頗高，綜觀這次的亞太區首獎，桃園的AI環境汙染辨識系統為亞太區唯一環境科技應用，也顯示桃園的城市環境治理獲得肯定，也等於肯定市長張善政全力推動科技執法以及環保局團隊的努力。

環保局表示，國際數據資訊公司（International Data Cooperation，簡稱IDC）成立於1964年，是美國一間專精於資訊科技、電信和消費科技等政策與市場研究、分析和諮詢的公司，總部設於麻州弗雷明漢，在全球110個國家擁有超過1300名分析師，協助資通訊領域人士、企業主管和投資機構制定基礎的技術決策及企業發展策略。市長張善政推動「智慧桃園」政策，環保局創新研發的AI影像辨識系統也在「智慧城市類別–最佳數位政策獎（Special Award for Smart Cities-Best in Digital Policies）」脫穎而出。