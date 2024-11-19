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還得慢慢等！苗栗火車頭園區開園時間還是未知數

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影

斥資10億元籌建的苗栗火車頭園區今年元月初曾辦竣工典禮，原定10月全區開放營運，但因委外廠商解約、工程收尾、展區裝修等因素影響，開放營運時間各單位都不敢「打包票」，成了未知數，台鐵則強調開園時會以盡善盡美的服務和內容呈現。

苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交，至於園區工程部分仍待收尾及驗收，園區公園植栽有不少已「雜草叢生」，都需要重新維護。

火車頭園區緊鄰苗栗火車站，出站旅客有天橋可直通園區，全案由客委會補助經費，國土署負責施工，規畫有轉車台大廳、修理工廠、列車展示館、投煤體驗區。文物故事館、 板車體驗區及鐵道公園，希望開園後結合並串連縣內功維敘隧道、三義舊山線及各地景點，成為苗栗旅遊魅力新亮點，並成為帶動觀光發展的「火車頭」。

今天上午台鐵與新業者到園區點交已完工翻新的宿舍區及園內部分硬體，園區工程要等待收尾，業者除了招商，同時也要開始在各展區進行展館裝修，何時能開園，沒人敢提出確定期程，新業者評估未來招商至少需要大大小小40家廠商進駐，未來入園可能採收清潔費抵消費的方式營運。

台鐵苗栗舊宿舍數年前原計畫拆除開闢停車場，引起網友關切，希望保留並整修打造成文創市集，苗栗縣文化觀光局也向客委會爭取到4000萬元推動辦理「願景館」，希望呈現鐵路文化；前行政院長蘇貞昌2019年來視察，認為舊宿舍相鄰的苗栗鐵道文物展示館擁有

多輛古老的火車機車頭，認為應以火車頭為主題，整合周邊景點，保存珍貴鐵道文物，帶動苗栗觀光發展，一口氣讓全案從4000萬元「加碼」飆升至10億元。

苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區規畫有餐廳、轉車台大廳、修理工廠、列車展示館、投煤體驗區、文物故事館、 板車體驗區及鐵道公園等多處特色展館。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區規畫有餐廳、轉車台大廳、修理工廠、列車展示館、投煤體驗區、文物故事館、 板車體驗區及鐵道公園等多處特色展館。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區開放時間已數度延後，原本得標的委外營運業者最近決定放棄，新業者由台中、高雄等地3家公司合作「接手」，今天與台鐵等單位到園區現場辦理點交。記者胡蓬生／攝影

台鐵 文物 火車站

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