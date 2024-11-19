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防堵關西偷排廢水與事業廢棄物汙染 縣長楊文科允諾40分鐘內到場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員羅仕琦今天在議會質詢時，要求環保局加強即時查處的效率。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員羅仕琦今天在議會質詢時，要求環保局加強即時查處的效率。記者郭政芬／攝影

新竹縣關西鄉被稱為長壽鄉，卻面臨層出不窮的環境汙染案件，新竹縣議員羅仕琦今天在議會質詢時，要求環保局加強即時查處的效率。此外，關西外環道提案已多年，遲遲未等到中央補助預算，希望能儘早實施，帶動地方繁榮。

羅仕琦表示，關西被稱為長壽鄉，但卻飽受工廠廢水和事業廢棄物的汙染，當夜黑風高或颱風過後，仍有不肖業者偷倒廢土或偷排廢水，希望縣府積極處理，還給地方好山好水。

新竹縣長楊文科也對此回應，將要求環保局必須派人以最短時間到場處理，以維護關西好山好水。截至目前為止，已經關閉兩家工廠，未來對於有汙染之虞的工廠，都拒絕進入關西鎮。至於亂棄置液體或垃圾問題，並要求環保局在最短時間40分鐘之內，派人到現場處理，一起守護關西鎮。

羅仕琦指出，關西鄉親眾所期盼道路系統改善，關西外環道一案102年已通過 ，但一度因為河堤共構等原因撤案，直到縣長楊文科上任後重新規畫，沿著鳳山溪從關西交流道到東光國小附近，規畫寬18公尺、長2780公尺的的外環道，且途中不會拆遷任何一棟房子，此案已提出近6年，遲遲等不到中央補助和動工。

楊文科回應，上個月已經把資料送內政部都委會審查，待大會通過後，將接續規畫、設計施工，此案雖花費時間較長且複雜，但已將目標訂在115年一定要動工。

新竹 楊文科 環保局

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