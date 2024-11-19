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憂竹林大橋防撞桿勾騎士雨衣 竹縣議員要求保障通行安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員陳星宏表示，竹林大橋人車分隔防撞桿，在大風時會勾住騎士的大衣、長裙或是雨衣，讓機車族行經備感威脅，建議儘快改善。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員陳星宏表示，竹林大橋人車分隔防撞桿，在大風時會勾住騎士的大衣、長裙或是雨衣，讓機車族行經備感威脅，建議儘快改善。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹林大橋是芎林對外的重要道路，新竹縣議員陳星宏表示，為提昇竹林大橋行人通行安全設置的人車分隔防撞桿，在大風時會勾住騎士的大衣、長裙或是雨衣，經歷幾次意外部分防撞桿也折損，讓機車族行經備感威脅，建議儘快改善，保障機車通行安全。

新竹縣議員陳星宏今天表示，竹縣竹林大橋主要通行為汽機車，比較少行人使用，然而縣府在此裝設防撞桿，導致車道僅能容納一部機車通行，若遇到慢行的機車或長輩電動車，往往就會塞車。此外，新竹風強勁，就怕機車騎士的外套、雨衣等勾到防撞桿，相當危險，希望能再次辦理會勘。此外，他也關心芎林都市計畫內汙水處理場進度，希望將戶數超過600戶的綠獅重畫區納入規畫。

新竹縣長楊文科也當場指示工務處會勘研擬，他回應對於竹林大橋人行步道的規畫，將4.5米的車道分隔為1.5米人行道和3米機車道，會請縣府和議員們到現場來會勘，同時保障行人和機車騎士的解方。對於新興地區要設置汙水處理廠，將用現款編3百多萬規畫費，將報請中央來建置經費。

針對芎林汙水處理，工務處長戴志君補充，鑑於芎林汙水下水道規畫報告是20年前定稿，不符合現況所需，縣府已編列300萬元預算(113、114 年度)，委託美商傑明工程顧問股份有限公司辦理重新檢討委託規畫，屆時會把綠獅重畫區納入考量。

新竹 議員 車道

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