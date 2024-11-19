質詢時被處長直播嗆「胡說八道」 竹議員田雅芳喊告

新竹市議會今天上午市政總質詢，輪到無黨籍市議員田雅芳質詢民政處問題時，民政處長施淑婷在臉書粉專開直播，並開嗆「胡說八道」，施淑婷強調，議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠；田雅芳也不甘受辱，將提告施淑婷妨害名譽。

田雅芳今天在議會質詢時點名施淑婷，表示她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境問題，她提案要落實清潔，結果市府將承辦人降薪調職，後來她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事不合程序，未料當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得檢舉。

田雅芳認為，此舉有違民眾黨口口聲聲說要建立「吹哨者保護機制」的理念，而施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，對著議員拍攝並一邊說「誇張耶」、「全都胡說八道，我有全部錄音檔」、「詆毀政府機關」，事後施淑婷更回擊，在議場上直播並無違反相關議事規則，她也認為在民主殿堂上議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠。

田雅芳對此也發布聲明揚言提告，身為議員職權本在於監督市政，接受民眾陳情或檢舉案件，依法向市府建議祈依法辦理，但施淑婷無法接受質詢建議，除不思改進外，竟意圖找出市府內公務員之吹哨者加以施壓等行為，且竟又違反議會錄音錄影管理規則，開直播一邊以侮辱性言論「胡說八道」，除嚴重藐視議會，也涉及公然侮辱及加重毀謗，她將依法提告。