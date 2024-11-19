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挨批中看不中用 苗縣府：釣魚平台不是海釣場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣以來，許多釣客仍下到消波塊垂釣。本報資料照片
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣以來，許多釣客仍下到消波塊垂釣。本報資料照片

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣，縣議員陳光軒、廖秀紅等人批評釣客還是下到消波塊釣魚，釣魚平台淪為觀景平台，中看不中用，縣府回應研議改善，但釣客也要有認知平台不是海釣場。

龍鳳漁港在國道3號交流道、台61線旁，鄰近竹南鎮、頭份市苗北雙城及新竹市，縣府爭取海洋保育署「向海致敬-友善釣魚」行動方案，加上縣款約千萬元，在漁港北堤建置釣魚平台，今年7月1日開釣，陳光軒及廖秀紅等人表示，有做等於沒有，一些釣客都抱怨連連。

陳光軒今天在議會質詢指出，龍鳳港釣魚平台在消波塊後方，垂釣拋線或回收釣線都卡卡，因此啟用至今，使用平台的釣客少之又少，仍習慣越過平台下到消波塊釣魚，釣魚平台等同虛設，反倒成為觀景平台，花了大筆經費建設的平台，缺乏該有的功能性非常浪費，縣府應檢討，並避免未來新建釣魚平台重蹈覆轍。

縣府農業處長陳樹義答詢說，龍鳳漁港建置釣魚平台前，在地釣具行發起連署，也有參酌意見，釣魚台完成後，有一些釣客抱怨，目前暫時沒有有效解決辦法，農業處會邀請專家研議改善的方法。

農業處漁業科指出，苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣，明年還會推動苑裡漁港南堤供垂釣。

龍鳳漁港釣魚平台建置前，釣客也在堤防上垂釣，縣府打造平台讓環境更安全、友善，本來釣魚在自然環境下，不太可能像海釣場，必須因地制宜，考量必要裝備、技術，及天候、海況等，縣府的立場是不可能開放消波塊垂釣，會有安全的疑慮。

苗栗縣議員陳光軒今天在議會質詢指出，龍鳳港釣魚平台引發抱怨中看不中用。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天在議會質詢指出，龍鳳港釣魚平台引發抱怨中看不中用。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣以來，許多釣客仍下到消波塊垂釣。本報資料照片
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台今年7月1日開釣以來，許多釣客仍下到消波塊垂釣。本報資料照片

消波塊 苗栗縣 農業處

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