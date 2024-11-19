影／不滿竹議員抹黑 民政處長施淑婷直播「反質詢」嗆胡說八道

新竹市議會今天上午市政總質詢，輪到無黨籍市議員田雅芳質詢民政處問題時，民政處長施淑婷在自己臉書粉專開直播，並開嗆「胡說八道」，引起其他議員不滿，認為藐視議會；不過施淑婷也回擊，議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠。

田雅芳今天在議會質詢時點名施淑婷，表示她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境問題，她提案要落實清潔，結果市府將承辦人降薪調職，後來她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事不合程序，未料當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得檢舉。

田雅芳認為，此舉有違民眾黨口口聲聲說要建立「吹哨者保護機制」的理念，要求新竹市代理市長邱臣遠承諾「保障這些人不受侵害」，邱臣遠答詢時也強調，殯葬管理所某同仁遭調職，該名同仁已明確了解調職原因，認為是「在認知上有所落差」。田雅芳也接著表示，舉報者是其他看不過去的人員，並非該公務人員。

施淑婷不滿質詢過程遭抹黑，竟直接在自己臉書粉專開直播，對著議員拍攝並一邊說「誇張耶」、「全都胡說八道，我有全部錄音檔」、「詆毀政府機關」等不認同的話，引起時代力量新竹市議員林彥甫不滿，並批評嚴重藐視議會，也違反議會錄音錄影管理規則。

林彥甫表示，市府或局處長如果不認同議員質詢的內容，大可會後發新聞稿澄清說明，而不是用小孩子吵架的方式處理。