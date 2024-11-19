竹縣汽車增加率全國第一…出門塞車苦 吳旭智盤點交通解方

受惠於竹科發展，新竹縣人口持續增長，根據統計，以2020年為基準，新竹縣的汽車車輛登記數比例增長11％，居全國之冠，高達25萬輛，新竹縣議員吳旭智今天在質詢中，盤點大眾運輸、自行車U-bike和AI園區啟用帶來龐大的車流，吳旭智直言「居民每天出門淹沒在車流中！」

吳旭智表示，AI園區將有四家廠商進駐，員工數達五千多位，預計車流量大增，雖然縣府已規畫出短期應對配套，但民眾仍擔心尖峰時段會塞車，他呼籲縣府做交通影響評估的模擬報告、降低私有車輛的使用，以及邀請廠商共解交通問題。

交旅處長陳盈州回應，縣府已規畫短期、長期等因應方案，縣府也希望廠商交通成本內部化，包含廠商承諾園區內停車收費，鼓勵員工共乘和使用接駁車，以及彈性上下班等，此外縣府也規畫快捷10號與路口優化等。

吳旭智建議，以接駁車擴大成為公車輔助路線，以及推動YouBike站點、車輛認養，讓這段交通不要成為民眾困擾。針對公私協力，新竹縣長楊文科回應，會找廠商來溝通與推動。

吳旭智說，過往五年，竹縣的汽車車輛登記數增長11%，居全國之冠，汽車從23萬輛增加到25萬輛，近期新竹客運退場，學生通學搭大眾客運更混亂，有誤班、提早開車等，他呼籲調度原客運業者協助、調度私家業者協助等。此外，也應該整合快捷、竹北市免費公車、接駁車等，加速路網規畫的執行。

對此，楊文科當場允諾改善，會專案處理來做整合路線。此外，將積極協助客運業者來改進，針對司機的薪水太低，縣府將研究協助方案，讓錢要花在刀口上，「我們會想盡辦法讓學生不遲到、坐得到公車」。